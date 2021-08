Spet čez 300 - včeraj 333 okužb, v regiji 41

20.8.2021 | 11:30

Profimedia

Številke so malo bolj ugodne kot pa v sredo ... V četrtek so ob 2481 PCR testih potrdili 333 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je tako bilo 13,4 odstotka opravljenih testov. Dan prej je ta delež znašal 17 odstotkov, potem ko so odkrili 381 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 257, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 139.

Hospitaliziranih je 54 oseb (dan prej 56), intenzivno nego jih potrebuje 12 (dan prej 10). Smrti niso zabeležili.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 2992 aktivnih okužb, kar je 190 več kot dan prej.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 9, Semič 5, Loški Potok 3, Škocjan 2, Ribnica, Črnomelj, Metlika, Trebnje, Kočevje, Straža, Mirna in Mokronog-Trebelno 1

Posavje - Krško 5, Sevnica in Brežice 4, Kostanjevica na Krki 1

M. K.