Prijave domnevnih izdaj potrdil necepljenim - tudi za cepilna centra ZD Krško in Brežice

20.8.2021 | 17:50

Foto: arhiv DL

Krško/Brežice - Zdravstveni inšpektorat je konec meseca julija 2021 prejeli tri prijave, ki so se nanašale na domnevno izdajo potrdil o cepljenju osebam, ki sploh niso bile cepljene. Prijave so se nanašalne na cepilne centre ZD Krško, ZD Brežice in Zdravstveni zavod Zdravje Ljubljana.

"Vse tri prijave so bile odstopljene v obravnavo policiji, saj navedeno ravnanje predstavlja sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin oziroma goljufije," so sporočili z inšpektorata.

Tiskovni predstavnik Generalne policijske uprave Drago Menegalija je potrdil, da je policija v zadnjem obdobju prejela več prijav od zdravstvenega inšpektorata. Prijave se nanašajo na različna območja Slovenije, zato jih obravnavajo krajevne policijske postaje, ki preverjajo, če obstajajo razlogi za sum, da so bila storjena različna kazniva dejanja. "Glede na trenutno fazo postopka pa več podatkov ne moremo posredovati. O ugotovitvah bo policija v konkretnih primerih obveščala pristojno državno tožilstvo," je sporočil Menegalija.

Policija sicer po njegovih navedbah ne vodi statistike na način, da bi beležila individualne podatke o ponarejenih PCR-testih, potrdilih o prebolelosti in potrdilih o cepljenju. Obravnava pa vse razloge za sum storitve kaznivih dejanj.

STA; M. K.