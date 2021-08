Poškodoval se je pri športu - s helikopterjem v UKC

20.8.2021 | 18:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 11.17 uri se je v Marindolu, občina Črnomelj, pri športni aktivnosti poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga na kraju oskrbeli in ga predali dežurni ekipi HNMP Brnik, ki ga je s posadko helikopterja Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Adlešiči so zavarovali kraj pristanka, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe ter policistom pri usmerjanju prometa.

S helikopterjem tudi iz Brežic

Ob 8.41 je poletel helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za sekundarne prevoze UKC Ljubljana v Brežice. Iz tamkajšnje bolnišnice je v UKC Ljubljana prepeljal obolelo osebo.

Trikrat gorelo

Ob 11.58 je v Kostanjku, občina Krško, gorela suha trava. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Zdole, ki so preprečili širitev požara in ga pogasili.

Ob 12.31 je v bližini naselja Žvirče, občina Žužemberk, gorelo na divjem odlagališču ob lokalni cesti. Gasilci PGD Hinje in Žužemberk so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 15.35 pa so gasilci PGD Temenica in Šentvid pri Stični pogasili približno 200 kvadratnih metrov gorečega travnika ob cestišči.

M. K.