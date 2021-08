FOTO: Novomeščani napolnili mrežo Brežičanov

21.8.2021 | 09:50

Gašper Koritnik je takole postavil končni 4:0.

Matic Marcius je dosegel dva zadetka, dvakrat pa je tudi stresel vratnico.

Trener Brežic Željko Mitraković

Novo mesto - Nogometaši Krke so se v 4. krogu druge slovenske nogometne lige veselili druge zmage, saj so včeraj s kar 4:0 premagali Brežičane, ki so že ob polčasu zaostajali za tri zadetke. Še sreča, da so imeli Posavci med vratnicama razpoloženega Tima Kruljca, drugače bi bila razlika še višja.

Novomeščani so sanjsko odprli dolenjsko-posavski derbi, Matic Marcius je že v drugi minuti zatresel mrežo nasprotnikov, ki se po hitrem zaostanku niso znašli. Njihova obramba je bila luknjičasta kot švicarski sir, kar so domači s hitro in kombinatorno igro znali izkoristiti. V 21. minuti se je Žiga Kastrevec po natančni podaji v globino sam znašel pred brežiškim vratarjem, ki je z izjemno obrambo preprečil novo slavje Krke. V drugem delu prvega polčasa so Posavci vzpostavili ravnotežje v igri in nekajkrat nevarno prišli pred kazenski prostor, a vratarja Ivana Razuma niso uspeli resneje ogroziti. Krka si je želela še drugega zadetka, blizu so bili v 35. minuti, ko je z roba kazenskega prostora sprožil Marcius, a zadel prečko. Trud krkašev je bil že nekaj trenutkov zatem poplačan, na 2:0 je povišal Josip Krznarić. »Fantje še enega ne smemo dobiti,« je Kruljac po prejetem zadetku zaklical soigralcem. A mlada brežiška ekipa je nekaj minut pred odmorom znova zaspala v obrambi. Novomeščani so po podaji s kota dobil skok, žogo pa je v mrežo pospravil Marcius.

V drugem polčasu je ritem igre nekoliko upadel. Novomeščani so v slogu izkušenih ekip nadzorovali potek tekme, usodo Posavcev pa je v 74. minuti zapečatil Gašper Koritnik, ki je nekaj minut pred tem zamenjal Marciusa. Krka je imela do konca še kar nekaj lepih priložnosti, a brežiški vratar se je izkazal z neverjetnimi obrambami.

»Mogoče smo bili pred začetkom nekoliko pod pritiskom, ker smo v prejšnjem krogu v Biljah zapravili prednost 2:0. Zavedali smo se, da moramo današnjo tekmo zmagati. Po prvem golu, ki smo ga hitro dosegli, smo se sprostili in igra je stekla. Nekaj stvari moramo še popraviti, veseli smo, zabili štiri zadetke in da prvič nismo prejeli niti enega,« je po tekmi povedal Matic Marcius.

»Ne morem bit zadovoljen z današnjo tekmo, ker so se nam ponavljale individualne napake, očitno bo treba zelo spremenit v kadru ekipe,« je po tekmi napovedal trener Brežičanov Željko Mitraković. Zadetek že v drugi minuti jim je spodrezal krila. »Cel teden se pripravljaš na nasprotnika in želiš tekmo začeti na nivoju, da jim onemogočiš kakršenkoli napad, potem pa začneš s tako katastrofalno napako in moraš spremeniti cel sistem igre. Probaš nekaj, a očitno je bilo premalo za današnjo tekmo,« je še dodal.

2. SNL, 4. krog:

Krka : Brežice 1919 Terme Čatež 4:0 (3:0)

Strelci: 1:0 Marcius (2.), 2:0 Krznarić (40.), 3:0 Marcius (43.), 4:0 Koritnik (74.).

Krka: Razum, Vrandečič (od 56. Ejup), Bedek, Marcius (od 66. Koritnik), Dušak, Lipec, Krznarić (od 75. Jurečič), Zakrajšek, Huč (od 66. Kalpachki), Pranjić, Kastrevec (od 75. Brekalo).

Brežice: Kruljac, Mitrović, Kocjančič, Krašovic (od 86. Bajc), Gorenc (od 72. Femec), Lesjak, Gradišar, Vujčić, Sivonjić (od 86. Juhart), Regović (od 86. Kerič), Ruedl (od 46. Mehic).

Danes:

Rogaška : Vitanest Bilje

Beltinci Klima Tratnjek : Triglav Kranj

Jadran Dekani : Rudar Velenje

Nafta 1903 : Primorje

Krško : Ilirija 1911

Nedelja:

Gorica : Fužinar Vzajemci

Roltek Dob : Drava Ptuj

Besedilo in fotografije: R. N.

