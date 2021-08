Motorist padel; sirene le zaradi vaje

21.8.2021 | 08:30

Včeraj ob 17. 21 je na glavni cesti pri Spodnjem Pijavškem, občina Krško, padel motorist in se poškodoval. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, nudili pomoč motoristu in reševalcem ter odklopili akumulator na motornem kolesu. Reševalci NMP Krško so motorista oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

S helikopterjem v UKC

Ob 19.30 je posadka helikopterja SV, v spremstvu dežurne ekipe za sekundarne prevoze UKC Ljubljana, iz Brežic prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Poškodba pri športu

Sinoči ob 19.32 se je v športni dvorani OŠ Dobova, občina Brežice, pri športnem udejstvovanju poškodoval občan. Prepeljali so ga v Urgentni center Brežice, kjer so ga v nadaljnjo oskrbo prevzeli reševalci NMP Brežice.

Sirene le zaradi vaje

Danes ob 8.15 so zaradi gasilske vaje v kraju Breza, občina Trebnje, sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Velika Loka, Občine, Šentlovrenc, Čatež pod Zaplazom in Trebanjski Vrh.

Dodano ob 10.40:

Ob 10.30 so zaradi gasilske vaje v kraju Čužnja vas, občina Mokronog-Trebelno, sprožili tudi sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Mokronog, Trebelno, Velika Strmica, Štatenberk in Beli Grič.

Dodano ob 13.30:

Ob 13.30 so zaradi gasilske vaje v kraju Dolenji Podšumberk, občina Trebnje, sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Veliki Gaber in Zagorica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POVŠE METAL, BERK, PRELESJE VAS IN BISTRICA VAS MOKRONOG.

