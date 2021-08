V Črnomlju festival glasbe, gledališča, smeha in otroškega rajanja

21.8.2021 | 11:15

Foto: arhiv organizatorja

Črnomelj - V okolici gradu v Črnomlju se bo z urbano kulinariko danes ob 14. uri začel tradicionalni poletni festival Črnfest, ki bo potekal vse do prihodnje sobote. Prireditelji so ga podnaslovili Festival dobre glasbe, gledališča, smeha, športa, kulinarike in otroškega rajanja ter mu dodali geslo Dobro za vse.

Po navedbah črnomaljskih prirediteljev - Kluba belokranjskih študentov, Mladinskega kulturnega kluba Bele krajine in Mladinskega centra Bit - so pripravili "izvrstne koncerte, predstave, športne in kulinarične dogodke ter tako poskrbeli, da bo avgust minil v znamenju dobrega festivalskega vzdušja".

Program

Letošnjim epidemijskim zahtevam prilagojeni festival bodo jutri nadaljevali s teniškim turnirjem na igrišču Loka, preostale prireditve bodo potekale na parkirišču pri črnomaljskem gradu.

V ponedeljek pripravljajo nastop komika Vlatka Štamparja, v torek bo sledil literarni večer z igralko Sašo Pavček, v sredo pa predstava za otroke Pika in Cene v pravljični deželi ter gledališka predstava Večja od vseh. V četrtek bo na sporedu koncert Gala Gjurina, v petek bodo nastopili Edo Maajka, Vazz, Mrigo in Ghet.

Črnfest 2021 bo prihodnjo soboto, 28. avgusta, sklenil koncert hrvaškega Hladnega piva in slovenske skupine Lumberjack, so še sporočili črnomaljski prireditelji.

M. K.