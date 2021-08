Z ukradenim motorjem v roke policistom; s samokolnico odpeljali paradižnik in čebulo

21.8.2021 | 14:00

Tisti, ki so odpeljali karjolo zelenjave, takšnega orodja niso potrebovali - ker je niso sami pridelali ... (foto: arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so imeli minula dva dneva veliko dela. V četrtek so na interventno številko 113 sprejeli 190 klicev, od tega je bilo 72 primerov takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije, v petek pa 295 klicev, posredovali so v 88. primerih. O nekaterih od njih v nadaljevanju ...

ČETRTEK

Vlomi in tatvine



V Žabji vasi so policiste poklicali nekaj pred četrto popoldne zaradi drzne tatvine. Neznanec je počakal 62-letnico, ki je prišla iz trgovine, se ji prikradel od zadaj in ji iz rok iztrgal torbico. To so opazili očividci in se skupaj z oškodovanko pognali za storilcem, ki je v paniki torbico odvrgel in zbežal. Policisti ga še iščejo.



Iz srede na četrtek so neznanci storilci v Novem mestu izpred garaže odpeljali starejšo samokolnico, še prej pa vanjo naložili približno 10 kg paradižnika in 10 kg čebule, ki je niso sami nabrali. Lastniku so naredili za okoli sto evrov škode.



Neznani mojstri so Mirni Peči zvečer, v pičle pol ure, iz dveh parkiranih vozil odrezali katalizatorje in se odpeljali. Dvema lastnikoma so skupaj naredili za okoli 300 evrov škode.



V Gadovi Peči so v noči iz srede na četrtek vlomili v štiri zidanice – odnesli so motorno žago, krožno žago, kotno brusilko in električni podaljšek. Skupaj so lastnikom naredili za okoli dva tisoč petsto evrov škode.

Prometne nesreče



Policisti so obravnavali štirinajst prometnih nesreč z materialno škodo, od

tega so bili štirje trki povezani z divjadjo.



Na cesti Novo mesto – Otočec je 40-letna voznica osebnega avtomobila, domnevno zaradi prevelike hitrosti zapeljala s ceste. Iz vozila so njej in 20-letnemu sopotniku pomagali reševalci in gasilci, prometni policisti pa so opravili ogled kraja. Voznico in sopotnika so z lažjimi poškodbami odpeljali v novomeško bolnišnico.



Javni red in mir



Zaradi kršenja javnega reda in miru so policisti posredovali trikrat v zasebnem prostoru in dvakrat na javnem kraju.



Mejne zadeve in tujci



Zjutraj so v Žuničih prijeli enajst državljanov Afganistana, v Ručetni vasi pa državljana Irana. Popoldne so črnomaljski policisti v mestu prijeli še enega državljana Afganistana, še tri pa pri Rožancu. Brežiški policisti so proti večeru na Malem Obrežu prijeli dva državljana Irana in tri državljane Tunizije.

PETEK

Vlomi in tatvine



Na Trdinovi ulici v Novem mestu je nekaj po poldnevu lastnik v stanovanju zalotil neznanca, ki je brskal po njegovih stvareh. Osumljenec, močnejše postave, visok približno 180 cm, temnih las in rahle pleše, star okoli 40 let, je iz kraja pobegnil – s seboj pa odnesel denarnico z nekaj dokumenti in denarjem. Skupaj s poškodovano ključavnico je škode za okoli 200 evrov.



V Metliki je storilec v zadnjem tednu dni vstopil v stanovanjsko hišo in odnesel tisoč evrov gotovine, ki jih je našel po pregledu prostorov.



Vlomili so v še eno stanovanje na Trdinovi ulici v Novem mestu, a kot kaže, nič odnesli. So pa z vlomom naredili za nekaj deset evrov škode na vratih stanovanja. Podobno se je zgodilo tudi na Smrečnikovi ulici, kjer pa so uspeli odnesti še jekleni uhan, srebrn prstan in tablični računalnik. Skupaj so lastnikom naredili za vsaj 250 evrov škode.



Na Cesti bratov Milavcev v Brežicah so se policisti zvečer odzvali na prijavo vloma v leseno lopo. Domači so se ravno vrnili z morja in opazili poškodbe na lopi – ugotovili so, da manjka pet ribiških palic in tri torbe z ribiško opremo. Skupaj so naredili na nekaj manj kot tisoč evrov škode.



V noči na petek so neznanci vstopili v ograjeno igrišče vrtca pri osnovni šoli v Bršljinu. Novomeški policisti so opravili ogled in ugotovili, da so vrtcu odnesli dva senčnika bež barve, skupaj s kovinskim podstavkom. Škodo ocenjujejo na okoli tisoč evrov.



Z ukradenim motorjem v roke policistom



Novomeški policisti so nekaj po poltretji popoldan zaradi nezanesljive vožnje na Šegovi ustavili 33-letnega Novomeščana. Najprej so ugotovili, da je nezanesljiva vožnja verjetno povezana z dejstvom, da je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,73 mg/l alkohola v izdihanem zraku. V postopku pa se je še izkazalo, da kolo z motorjem APN ni njegovo, ampak ga je ukradel. Vrnili so ga lastniku, 33-letnika pa še kazensko ovadili.



Huje poškodovan motorist



Malo pred pol šesto uro popoldne je na cesti od Krškega proti Sevnici, pri Zgornjem Pijavškem, padel motorist. Po prvih ugotovitvah ogleda, ki so ga opravili prometni policisti, je motorist zaradi prevelike hitrosti med manevriranjem in uporabe zadnje zavore v desnem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad tisoč-kubičnim motorjem, trčil v jekleno varnostno ograjo in po njej drsel nekaj deset metrov, preden se je ustavil. Iz brežiške bolnišnice so ga s helikopterjem s poškodbami hrbtenice odpeljali v UKC Ljubljana.



Javni red in mir



S področja javnega reda so policisti obravnavali 29 različnih dogodkov, od tega je bilo štirinajst kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Devetkrat so glede na okoliščine izrekli opozorilo, petkrat pa uvedli postopek o prekršku.



Trebanjski policisti so s plačilnim nalogom umirili moškega, ki je v Mokronogu zjutraj čez cesto kričal na sosedo in jo žalil.



Brežiški policisti so imeli po deseti uri zvečer obilico dela s prijavami kršitev javnega reda in miru v Gazicah. Kršitelju, ki je predvajal glasbo iz radijskega sprejemnika, so nekaj pred polnočjo napisali plačilni nalog.

Mejne zadeve in tujci



Novomeški policisti so v bližini počivališče Starine zjutraj prijeli tri državljane Alžirije in državljana Palestine. Črnomaljski policisti pa so dopoldne pri Žuničih prijeli petnajst državljanov Afganistana.

M. K.