S septembrom plačljiva parkirišča

21.8.2021 | 16:30

Tudi parkirišče pred občinsko stavbo bo po novem plačljivo. (foto: R. N.)

Javne parkirne površine, kjer se bo od 1. 9. 2021 dalje plačevala parkirnina ali se bo parkiralo z dovoljenjem za parkiranje, so: na Golievem trgu (P1, P2 in P3); na Cankarjevi ulici (P4); na Gubčevi cesti (P5); na Jurčičevi ulici (P6); na Kidričevi ulici (P7).

Trebnje - Tudi Trebnje dobiva parkomate. Od prvega septembra dalje bo namreč parkiranje na javnih parkiriščih v središču Trebnjega plačljivo.

Občina si že dolgo prizadeva središče Trebnjega, ki je predvsem dopoldne ob delavnikih preplavljeno z avtomobili, razbremeniti mirujočega prometa. Občinski svet je pred dvema letoma za to potrdil odlok o ureditvi mirujočega prometa, na podlagi katerega so zdaj na občini določili, da bodo javna parkirišča ob občinski stavbi in pred pošto na Golievem trgu, na Cankarjevi in Jurčičevi ulici, na Gubčevi cesti ter pri Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje po novem plačljiva. V predhodnem dvoletnem obdobju bo za eno uro parkiranja od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro treba odšteti 0,70 evra, po izteku tega obdobja pa bo višina parkirnine en evro za prvo uro parkiranja in pol evra za vsako naslednjo uro. Na teh parkiriščih bo mogoč tudi nakup letne, polletne in mesečne dovolilnice. Ponekod bo mogoče parkirati le z dovoljenjem za parkiranje. Podrobnosti so na voljo tu.

Denar od pobranih parkirnin bodo namenili za izboljšanje parkirne infrastrukture po občini.

Kje pa brezplačno?

Za vse uporabnike bo tudi po 1. septembru možnost brezplačnega parkiranja zagotovljena na javnih parkirnih površinah na Kolodvorski ulici v Trebnjem, na območju nekdanjega skladišča in parkirišča Komunale.

R. N.; M. K.