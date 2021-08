Posavci začudeni in prizadeti

21.8.2021 | 19:15

ZD Brežice (foto: arhiv DL)

ZD Krško (arhiv)

Krško/Brežice - Na poročila, da je zdravstveni inšpektorat prejel tri prijave glede domnevnih izdaj potrdil o cepljenju osebam, ki sploh niso bile cepljene, in da sta se dve od njih nanašali na cepilna centra ZD Krško in ZD Brežice, sta se odzvala oba posavska zdravstvena zavoda.

V ZD Krško začudeni, pričakujejo pojasnila

V Zdravstvenem domu Krško izražajo ''veliko začudenje'' nad takšnimi informacijami in očitke ostro zavračajo, saj da ''so takšna dejanja nemoralna in nesprejemljiva.''

Dodajajo, da ZD Krško vlaga ogromno časa in energije v čim večjo precepljenost prebivalcev občin Krško in Kostanjevica na Krki, da pa ''domnevni očitki mečejo slabo luč na vse izvajalce cepljenja v Cepilnem centru ZD Krško, kajti pod naziv Cepilnega centra Krško ne spadajo samo izvajalci zaposleni v ZD Krško, temveč tudi izvajalci s koncesijo, ki opravljajo samostojno zdravstveno dejavnost v občini Krško in Kostanjevica na Krki.''

V Krškem pričakujejo, da bodo institucije, ki so informacije posredovale v javnost, uradno navezale stik z njimi in zadevo pojasnile. ''Takšna dejanja zagotovo ne pripomorejo k boljši precepljenosti prebivalstva, saj omajajo zaupanje in naša prizadevanja za boljšo precepljenost,'' so še zapisali na spletni strani ZD Krško.

V Brežicah prizadeti

S podobnim obvestilom za javnost so se danes oglasili tudi iz ZD Brežice, kjer prav tako očitke o domnevnih izdajah potrdil necepljenim ostro zavračajo, češ, da so takšna dejanja ''zavržna in nedopustna.''

Očitki so prizadeli vse uslužbence cepilnega centra, ''ki marljivo in vestno opravljajo svoje delo.''

Tudi v ZD Brežicah pravijo, da so zelo presenečeni, da zdravstveni inšpektorat in policija takšne informacije posredujeta v javnost, še preden so preiskani, ter opozarjajo na rušenje zaupanja in truda za čim večjo precepljenost prebivalstva.

M. K.