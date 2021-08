Na kolesarski poti padel kolesar; v reki vreča s kostmi

21.8.2021 | 18:10

Danes ob 14.58 je v ulici K Roku v Novem mestu na kolesarski poti padel kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenca oskrbeli na kraju in ga odpeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega do vozila.

Trčila pred mejnim prehodom

Ob 10.19 sta na avtocesti pri mejnem prehodu Obrežje, občina Brežice, trčili osebni vozili. Lažje poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Brežice. Gasilci PGE Krško so opravili ogled kraja, njihovo ukrepanje ni bilo potrebno.

Vojaški helikopter na pomoč

Ob 11.07 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku poletela v Ponikve, občina Dobrepolje, od koder je prepeljala poškodovano osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Ponikve so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Gorela trava

Ob 11.14 sta ob Ulici talcev v Ivančni Gorici gorela trava in grmičevje. Požar na površini približno 70 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ivančna Gorica.

Iz reke vreča s kostmi

Ob 10.07 so posredovali gasilci PGD Sevnica na reki Savi pri naselju Račica, kjer so iz Save na brežino z vrvno tehniko potegnili plastično vrečo z živalskimi kostmi. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.