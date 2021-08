Zagorelo v motorju avta

22.8.2021 | 08:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 23.54 uri je na cesti med Velikim in Malim Nerajcem, občina Črnomelj, zagorelo v motornem delu osebnega vozila. Voznik je še pred prihodom gasilcev začel gasiti z ročnim gasilnim aparatom, dokončno pa so pogasili gasilci PGD Črnomelj in Dragatuš. Gasilci so še odklopili akumulator in vozilo pregledali s termovizijsko kamero ter usmerjali promet.

Gasilska vaja

Danes ob 8.15 so zaradi gasilske vaje v kraju GLINEK, občina MIRNA, sprožili sireno sistema javnega alarmiranja v krajih MIRNA, VOLČJE NJIVE, ŠEVNICA, SELO PRI MIRNI.

Dodano ob 10.00:

Ob 10.00 so zaradi gasilske vaje v Trebnjem sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Ponikve, Račje Selo in Lukovek.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 6:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE.

M. K.