Poraz Krškega, z Brežicami na začelju lestvice

22.8.2021 | 09:45

Stadion v Krškem (foto: nkkrsko.com)

Krško - Nogometaši Krškega so v 4. krogu 2. slovenske lige včeraj z 0:2 doma izgubili z Ilirijo. Nogometaši Triglava pa so tudi ta krog končali z zmago. Tokrat so z 1:0 zmagali v Beltincih. Adam Jakupovič je bil edini strelec, zadel je v 13. minuti.

Na drugih včerajšnjih tekmah je Rogaška po dveh golih Alena Krajnca s 3:0 odpravila Bilje, Rudar je do prve zmage v sezoni (1:0) prišel v Dekanih. Nafta in Primorje sta se razšla z 0:0.

Že v petek so nogometaši Krke premagali Brežice s 4:0. Dva gola je za zmago Novomeščanov prispeval Matic Marcius.

- petek, 20. avgust:

KRKA - BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ 4:0 (3:0)

* Novo mesto, gledalcev 100, sodniki: Antič, Bensa, Knafelc.

* Strelci: 1:0 Marcius (2.), 2:0 Krznarić (40.), 3:0 Marcius (43.), 4:0 Koritnik (74.).

* Krka: Razum, Vrandečič (od 56. Ejup), Bedek, Marcius (od 66. Koritnik), Dušak, Lipec, Krznarić (od 75. Jurečič), Zakrajšek, Huč (od 66. Kalpachki), Pranjić, Kastrevec (od 75. Brekalo).

* Brežice: Kruljac, Mitrović, Kocjančič, Krašovic (od 86. Bajc), Gorenc (od 72. Femec), Lesjak, Gradišar, Vujčić, Sivonjić (od 86. Juhart), Regović (od 86. Kerič), Ruedl (od 46. Mehic).

* Rumeni kartoni: Zakrajšek, Pranjić; Vujčić, Gorenc.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 21. avgust:

ROGAŠKA - VITANEST BILJE 3:0 (0:0)

* Rogaška Slatina, gledalcev 250, sodniki: Kondić, Mikača, Vojska.

* Strelca: 1:0 Krajnc (47.), 2:0 Andjelić (64.), 3:0 Krajnc (83.).

* Rogaška: Lojen, Pirtovšek, Majcen, Krajnc, Rešek, Ptiček (od 86. Rantuša Lampreht), Pavlović, Thalisson, Muzaferović (od 70. Gobec), Matošević, Sedej (od 46. Andjelić).

* Bilje: Lipičar, Breganti, Slavec, L. Žižmond, Erniša (od 57. Brešan), Batič, Humar (od 53. M. Žižmond), Martinović (od 63. Basholli), Jermol, Terziev, Židan (od 57. Peršič).

* Rumeni kartoni: Krajnc, Ptiček; Humar, Jermol.

* Rdeči karton: /.

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - TRIGLAV KRANJ 0:1 (0:1)

* Beltinci, gledalcev 350, sodniki: Veselič, Lahovič, Friš.

* Strelec: 0:1 Jakupovič (13.).

* Beltinci: Zver, Cener (od 84. Rantaša), Marič (od 46. Pihler), Grobelnik (od 68. Hari), Džumhur (od 46. Klobasa), Raduha, Sočič (od 84. Žaler), Maučec, Zeljković, Mörec, Kaučič.

* Triglav: Čadež, Brkić (od 77. Hasanaj), Šalja, Jakupovič (od 83. Skok Jekovec), Matič, Vršič, Čeh (od 83. Schweiger), Matić (od 90. Idrizi), Vuković, Kopač (od 90. Ahmetaj), Ivetić.

* Rumeni kartoni: Zeljković, Klobasa; Matić, Ivetić, Vršič, Čeh, Hasanaj.

* Rdeči karton: /.

JADRAN DEKANI - RUDAR VELENJE 0:1 (0:1)

* Dekani, gledalcev 120, sodniki: Kovačič, Skok, Burjan.

* Strelec: 0:1 Jovan (18.).

* Jadran: Nicoletti, Galina (od 90. Bordon), Vranješ, Ljutić, Zorko, Babić, Piciga (od 66. Zyba), Perhavec, Meštrić, Zonta (od 46. Hadžić), Koprivica (od 46. Ujčič).

* Rudar: Sekulić, Verbič (od 50. Barič), Jukić, Koprivnik, Sousa Saramago (od 81. Štrakl), Spudić (od 81. Jovanović), Kočar, Wirekoh (od 57. Lombaya), Jovan, Hrovat, Rudonja.

* Rumeni kartoni: Ljutić, Perhavec, Zyba; Rudonja, Jovan, Štrakl.

* Rdeči karton: Zorko (90.).

NAFTA 1903 - PRIMORJE 0:0

* Lendava, gledalcev 300, sodniki: Kos, Mežnar, Mijatović.

* Strelci: /.

* Nafta: Cotman, Živko, Kumer, Rebernik, Bolla, Korošec (od 73. Stare), Drk, Novinič, Haljeta (od 77. Burai), Szökrönyös (od 62. Vinko), Szabo.

* Primorje: Zagomilšek, Badžim, Dedić, Jakopović, Šolaja (od 76. Perko), Itrak (od 46. Kuraj), Bobarić, Zavnik, Džuzdanović, Bužinel (od 64. Štrukelj), Kodermac (od 83. Suljanović).

* Rumeni kartoni: Kumer, Drk, Szabo, Bolla; Kuraj, Bobarić.

* Rdeči karton: /.

KRŠKO - ILIRIJA 1911 0:2 (0:1)

* Krško, gledalcev 100, sodniki: Novarlić, Benc, Horvat.

* Strelca: 0:1 Djermanović (12.), 0:2 Zec (63.).

* Krško: J. Ribič, Bagola, Gorenc, Zukić (od 74. Vidmar), Baskera, Tiganj, Ž. Ribič, Korošec (od 64. Karać), Jurčec (od 46. Bubnjević), Predanič, Stopar.

* Ilirija: Baš, Zec, Gajič (od 88. Klemenčič), Golob (od 74. Hren), Beguš, Djermanović (od 69. Kustrin), Piskule, Đajič, Jašaragič (od 88. Džunov), Kuzmić, Kepic.

* Rumeni kartoni: Baskera, Ž. Ribič; Đajić.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 22. avgust:

17.00 GORICA - FUŽINAR VZAJEMCI

17.00 ROLTEK DOB - DRAVA PTUJ

* Lestvica:

1. Triglav Kranj 4 4 0 0 8:2 12

2. Roltek Dob 3 2 1 0 11:5 7

3. Krka 4 2 1 1 11:7 7

4. Gorica 3 2 0 1 7:4 6

5. Primorje 4 1 3 0 5:3 6

6. Rogaška 4 2 0 2 4:5 6

7. Nafta 1903 4 1 2 1 10:5 5

8. Fužinar Vzajemci 3 1 2 0 5:4 5

9. Beltinci Klima Tratnjek 4 1 2 1 3:3 5

10. Ilirija 1911 4 1 1 2 5:5 4

11. Vitanest Bilje 4 1 1 2 5:8 4

12. Drava Ptuj 3 1 1 1 3:8 4

13. Rudar Velenje 4 1 0 3 5:7 3

14. Jadran Dekani 4 0 2 2 5:7 2

15. Krško 4 0 2 2 6:13 2

16. Brežice 1919 Terme Čatež 4 0 2 2 3:10 2

STA; M. K.