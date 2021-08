FOTO: Končno so uslišani - obnovljena in razširjena cesta Dule

22.8.2021 | 16:30

Trak nove pridobitve v Gorenjem Vrhpolju sta prerezala šentjernejski župan Jože Simončič (na desni) in vaščan Slavko Blatnik. Otroci so na prenovljeno cesto napisali: Hvala!

Ljudski pevci iz Vrhpolja, pred mikrofonom Marjetka Rangus

Boris Kovačič

Gorenje Vrhpolje - Občina Šentjernej premore okrog 150 kilometrov cest, zato bi ob obnovi 210 metrov dolgega odseka Dule v Gorenjem Vrhpolju, ki so ga v okviru Jernejevega sinoči slovesno predali namenu, marsikdo zamahnil z roko.

Pa ni prav. Ta odsek v vasi je bil že zelo dolgo prometno zelo problematičen: ozka, dotrajana cesta, utesnjena med brežine in škarpe, na kateri so se pešci morali avtomobilom, traktorjem in tovornjakom umikati na blatni breg. Med pešci so bili pogosto otroci, šolarji, ki so jih mnogi starši zaradi nevarnosti raje vozili v šolo, kot da bi šli sami do avtobusnega postajališča.

Kot je na otvoritvi povedala vaščanka Marjetka Rangus, ki je kot svetnica kar nekaj let opozarjala na nujnost te naložbe, so vaščani že pred leti dali pobudo občini Šentjernej, ta jo je uvrstila v dolgoročni program, potem pa dolgo ni bilo nič. Na vrsto pa je prišla zdaj, pod novim županskim vodstvom.

Izvajalec del je bilo šentjernejsko občinsko podjetje Ekološka družba Šentjernej (EDŠ). Njegov direktor Gašper Bregar pravi, da je šlo za zahteven poseg zlasti zaradi izgradnje kar 110 metrov opornih zidov. Cesta je zdaj široka dobrih šest metrov, urejena je meteorna kanalizacija, cesta je preplaščena, ima oporne zidove, na obeh straneh zarisane pločnike, ne manjka niti javna razsvetljava. Ograje bodo uredili v teh dneh.

Cesta je po besedah Borisa Kovačiča, tudi enega od pobudnikov za obnovo odseka, pomembna tudi zato, ker je pomembna povezava za Vzvratno in bližnjico do Pleterja ter predstavlja vhod v Kobilo.

Jože Simončič

Župan Jože Simončič je dejal, da je zadovoljen, ker so vaščani prepoznali skupen interes in so brez težav sodelovali pri odkupu potrebnih zemljišč, saj sicer z razširitvijo ceste ne bi bilo nič. Nobenih prepirov in slabe volje ni bilo, kar si želi tudi v drugih vaseh.

Včeraj popoldne so TD Gorenje Vrhpolje in Občina Šentjernej pri cerkvici sv. Urbana odprli še turistično informativno tablo.

Naložba bo skupaj z odkupi zemljišč občino stala med 120 in 125 tisoč evrov. Prenovljeno cesto je blagoslovil domači župnik g. Anton Trpin.

Za vaščene je bil to velik dogodek, zato tudi velika udeležba in veselje.

So pa krajani Gorenjega Vrhpolja županu že položili na srce nove želje in potrebe, zlasti za ureditev problematičnega ovinka oz. ožine na vrhu vasi. Župan je obljubil, da so se »črne točke« že lotili, pogovori z lastniki zemljišč potekajo in če bo volja, morda do rešitve pride še letos.

Da vaščanom Gorenjega Vrhpolja nov in bolj varen cestni odsek res veliko pomeni, pove tudi to, da so se v velikem številu udeležili otvoritve pri gasilskem domu v središču vasi, da so pripravili kulturni program - nastopili so ljudski pevci iz Vrhpolja, pa mladina je pripravila zanimive točke - gospodinje so postregle s pecivom.

Besedilo in foto: L. Markelj

