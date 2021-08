Sopranistka Ema Pavlič zapela pred domačo publiko

22.8.2021 | 11:00

Ema Pavlič je zapela ob citrarski spremljavi Anite Vršec.

Ledeča vas, Gorenje Vrhpolje - Zaradi razmer v zvezi s covidom-19 so se v občini Šentjernej dobro znašli pri organizaciji kulturnih dogodkov ob Jernejevem. Tako kot lani so ubrali zanimivo pot – Jernejeve večere kulture pripravljajo na prostem, po vaseh, nastopajoči pa isti večer krožijo in se predstavijo na različnih krajih. Tako se približajo ljudem, ki raje pridejo, koncentracija publike je manjša.

Zbrane je nagovoril predsednik PGD Groblje Dejan Lešnjak.

Sinoči sta tako dva takšna dogodka potekala v Gorenjem Vrhpolju, kjer je najprej nastopil slovenski igralec in komedijant Matjaž Javšnik, ko je ta odšel v Ledečo vas, pa sta ga v Vrhpolju nadomestili sopranistka Ema Pavlič in Anita Vršec na citrah.

V Ledeči vasi so kulturni dogodek pripravili na prireditvenem prostoru na igrišču v sodelovanju s PGD Groblje. Njegov predsednik Dejan Lešnjak je vse pozdravil in jih pozval k darovanju prostovoljnih prispevkov, ki jih bodo namenili za nakup novega gasilskega vozila.

Nato so obiskovalci z veseljem prisluhnili koncertu dveh domačih glasbenic: mladi in obetavni pevki Emi Pavlič, ki je doma iz šentjernejske doline, ter citrarki Aniti Vršec, ki prihaja iz brežiškega konca. Navdušili sta z ubranim nastopom, izbrali sta prijetne ljudske pesmi.

Obetavna sopranistka Ema Pavlič

Ema Pavlič, ki obiskuje Akademija za glasbo v Ljubljani, svoje pedagoško znanje nadgrajuje na glasbenem centru Edgar Willems, kjer je vpisala zadnji letnik magistrskega študija. Je vsestransko glasbeno aktivna: kot zborovodkinja, korepetitorka, organistka in pevka. Je članica več zborov in sestavov, udeležuje se gostovanj in prestižnih tekmovanj po svetu. Kot sopranistka koncertira v različnih krajih in ob različnih priložnostih.

Domačini v Ledeči vasi so uživali na kulturnem dogodku v prijetnem naravnem okolju na športnem igrišču.

Anita Vršec z Bizeljskega je prof. glasbe in razrednega pouka. Citranja se je učila na Glasbeni šoli Brežice in na graškem glasbenem konservatoriju v Avstriji. Poučuje na brežiški in litijski glasbeni šoli, kjer s svojimi učenci dosega lepe rezultate na citrarskih tekmovanjih in že več kot dve desetletji vodi šolski citrarski orkester. V več krajih poučuje tudi starejše učence. Je članica Slovenskega citrarskega kvarteta, obogatila je že nešteto proslav s tem priljubljenim ljudskim glasbilom.

Domačini so tako uživali v prijetnem glasbenem večeru, za smeh pa je poskrbel Matjaž Javšnik. Zbrane je pozdravil šentjernejski župan Jože Simončič, dogodek je vodila Anita Pavlič.

Besedilo in foto: L. Markelj

