Tudi sobota ni prinesla koronskega olajšanja - 244 okužb, regija 17

Tudi sobota ni prinesla koronskega olajšanja

22.8.2021 | 12:15

V soboto je bilo opravljenih 1397 PCR testov, potrjenih pa 244 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je tako znašal 17,5 odstotka, kar je eno odstotno točko manj kot včeraj, a kar 7 odstotnih točk več kot prejšnjo soboto, kažejo podatki Sledilnika Covid-19.

Povprečje zadnih 7 dni se je zato znova krepko dvignilo, za 7,5 odstotka in zdaj znaša 300,9.

14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je zvišala za 5,4 odstotke na 162,5.

Hospitaliziranih je še vedno 66 bolnikov, kakor včeraj, šest je bilo novih sprejemov, štirje so bili iz bolnišnice odpuščeni, dva pa sta umrla. Intenzivno oskrbo potrebuje 17 bolnikov.

Do danes je polno cepljenih 872.103 prebivalcev Slovenije, ali 41,4 odstotka.

Med okuženimi tudi maturanti, ki so bili na Krfu

Po ocenah NIJZ je v Sloveniji trenutno 3423 aktivnih primerov okužbe. Med okuženimi so tudi maturanti, ki so se nedavno vrnili z izleta na grškem otoku Krf. "V tem trenutku vemo zagotovo, da je 37 pozitivnih oz. okuženih. Trenutno smo dobili tudi seznam vseh udeležencev, računamo, da jih bomo prek 600 dali v karanteno, ker je prišlo do tesnih stikov med okuženimi in ostalimi," je dejal direktor NIJZ Milan Krek.

Ob tem je prosil vse starše in predvsem mladostnike, ki so bili na izletu, da se zavedajo, kaj pomeni izolacija in kaj karantena. Prosi jih, da se držijo pravil, da ostanejo izolirani v času, ki jim je določen, ker samo na ta način preprečujejo širjenje okužb naprej.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Ribnica 4, Novo mesto in Loški Potok 3, Semič 2, Šentjernej, Mokronog-Trebelno in Sodražica 1

Posavje - Sevnica 2

