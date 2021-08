Odkritje doprsnega kipa Alojza Rebule v Loki; mašo vodil kardinal Rode

22.8.2021 | 13:50

Loka pri Zidanem Mostu - Pred župnijsko cerkvijo sv. Helene v Loki pri Zidanem Mostu je bila danes maša z blagoslovom in odkritjem doprsnega kipa akademika in pisatelja dr. Alojza Rebule. Mašo in bogoslužje blagoslova je vodil kardinal dr. Franc Rode. Somaševal je tudi domači župnik Janez Furman, ki je pripravil slovesni mašni obred ter bogoslužja blagoslova in odkritja kipa, v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

Odkritja in blagoslova doprsnega kipa se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je novembra 2014 akademika Rebulo ob njegovi 90-letnici odlikoval z zlatim redom za zasluge za izjemen prispevek k uveljavljanju slovenskega jezika, kulture in slovenstva v zamejstvu.

Rebula je bil za svoje književno delo nagrajen s pomembnimi nagradami. Leta 1995 je prejel tudi Prešernovo nagrado za svoj literarni opus. Od leta 1987 je bil dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), leta 2009 pa je postal redni član SAZU. Rad je ustvarjal na domačiji svoje soproge dr. Zore Tavčar v Loki pri Zidanem Mostu, še zlasti v zadnjih letih svojega bogatega ustvarjalnega življenja. Umrl je oktobra 2018.

Bil je tudi častni občan Občine Sevnica.

tekst in foto: Pavel Perc

