Premestitve duhovnikov - Kje so novi dušni pastirji

22.8.2021 | 20:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sredi avgusta so premeščeni župniki, kaplani in duhovni pomočniki že nastopili na novih delovnih mestih – Odloča škof – Kar nekaj sprememb je tudi v novomeški in celjski škofiji

Vsako leto avgusta v Katoliški cerkvi potekajo premestitve duhovnikov, kar pomeni, da marsikatera župnija dobi novega dušnega pastirja. Kar nekaj sprememb je tudi v dolenjskih in posavskih župnijah.

V novomeški škofiji je bil Matej Gnidovec, kaplan v župniji Toplice, razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Šentjernej. Boštjan Gorišek, kaplan v župniji Črnomelj, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Raka ter za soupravitelja župnije Studenec. Dosedanji raški župnik Franc Levičar se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Raka ter v župniji Studenec.

Roman Ivanetič, kaplan v župniji Šentjernej, je bil razrešen te službe in imenovan za župnijskega upravitelja župnije Sv. Križ - Gabrovka ter hkrati za duhovnega pomočnika v župniji Dole pri Litiji. Janez Jesenovec je postal duhovni pomočnik v župniji Toplice.

Branko Jurjevčič, kaplan v župniji Metlika, bo po novem kaplan v župniji Črnomelj. Nadomestil ga je letošnji novomašnik novomeške škofije Jakob Piletič. Stanislav Škufca, župnik župnije Sv. Križ - Gabrovka, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Trebnje ter v župniji Šentlovrenc. Diakon Janez Meglen pa je bil imenovan za škofijskega tajnika in kateheta v župniji Toplice.

V celjski škofiji je tudi nekaj sprememb. Gregor Majcen je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Pišece in imenovan za župnijskega kaplana v isti župniji ter župnijskega kaplana v župniji Brestanica. Brestaniški župnik Jože Špes je imenovan za župnika soupravitelja župnije Pišece ter za mentorja župnijskemu kaplanu Gregorju Majcnu. Mitja Markovič je razrešen službe župnijskega upravitelja župnije Videm - Krško in župnijskega upravitelja župnije Senovo in župnijskega soupravitelja župnije Koprivnica ter imenovan za župnika župnije Šentjur pri Celju. Markoviča je nadomestil Janez Turinek, ki je razrešen službe župnijskega upraviteljskega župnije Senovo in soupravitelja župnije Zdole. Namesto Turinka je v Senovo prišel Ivan Šelih, ki je imenovan tudi za soupraviltelja župnije Koprivnica.

Iz ljubljanske nadškofije so misijonarju Stanetu Kerinu, po rodu Krčanu, podaljšali dovoljenje za delovanje v misijonu na Madagaskarju.

L. M.