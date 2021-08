Smrt v Kolpi: reševali so ga kopalci, oživljanje ni uspelo

22.8.2021 | 18:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 14.58 so kopalci na plaži reke Kolpe pri naselju Dol, občina Kočevje, iz vode rešili utapljajočo osebo. Posredovali so gasilci PGD Predgrad, ki so osebi nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Kočevje. Kljub hitremu posredovanju intervencijskih služb je oseba umrla na kraju dogodka.

