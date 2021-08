Jazz pod zvezdnim nebom

22.8.2021 | 20:50

Igrati na odru skupaj s takimi mojstri, kot sta Vasil Hadžimanov in Tomaž Gajšt (levo), je za mlade jazzovske glasbenike res velika stvar. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu s tradicionalnim nastopom udeležencev zaključil 21. festival in delavnice Jazzinty. Kljub epidemiološkim ukrepom in omejitvam so prireditelji zadovoljni, saj se je delavnici udeležilo skoraj petdeset mladih glasbenikov, dober pa je bil tudi obisk večernih koncertov in jam sessionov, ki so jih vsak večer začeli študenti jazzovskega inštituta umetniške univerze iz Gradca, ki so bili tudi udeleženci delavnic, nadaljevali pa mentorji in ostali udeleženci.

Čeprav je bila tokratna mentorska zasedba pretežno domača, več mentorjev je bilo tudi nekdanjih udeležencev Jazzintyja, ki jih je v otroštvu in mladosti, kot vedo povedati, dokončno prepričal, da si jazz glasbo izberejo za poklic, pa je bilo med udeleženci tudi kar nekaj tujcev, celo iz Japonske in ZDA so prišli. Prireditelji na čelu z umetniškima vodjema Domnom Bohtetom in Ano Čop ter vodjo projekta Liljano Jantol Weber ter tehničnim osebjem so svoje delo opravili z odliko, tako da usoda festivala in delavnic ni vprašljiva.

Sinočnji zaključni nastop so odprli učenci Ane Čop, ki je vodila delavnico Spoznavanje jazza, namenjeno predvsem začetnikom v tej glasbeni zvrsti, nadaljevale pa skupine, ki so jih v skupinski igri vodili ostali mentorji.

Tokrat je šlo organizatorjem in udeležencem zelo na roke tudi vreme, saj so lahko vse koncerte izpeljali na prostem, pod zvezdnim nebom na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, ki je zdaj že več let tudi organizator Jazzintyja.

I. Vidmar

Galerija