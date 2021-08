Motorist podlegel poškodbam; z avtom v Pendirjevko

23.8.2021 | 07:05

Sinoči ob 19.16 je pri naselju Kaptol, občina Kostel, padel motorist in podlegel poškodbam. Gasilci PGD Vas-Fara in Kočevje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, usmerjali promet, zagotavljali razsvetljavo ter pomagali ekipi NMP in policiji.

Nesreča se je zgodila na cesti od mejnega prehoda Petrina proti Kočevju, pojasnjujejo na Generalni policijski upravi.

47-letni voznik se je z motornim kolesom znamke Suzuki, ki je nosilo ljubljanske registrske oznake, odločil se je za prehitevanje in ko je za sabo pustil dva osebna avtomobila, je zapeljal nazaj na desno smerno vozišče. Takoj zatem je sledil levi nepregledni ovinek po klancu navzdol. In v tem ovinku je motorist izgubil oblast nad jeklenim konjičkom. Zaneslo ga je desno izven vozišča, tam pa trčil v manjše drevo. Poškodbe so bile, kot omenjeno, usodne.

Zapeljala v potok

Včeraj ob 16.45 je na gozdni cesti od Cerovega Loga proti Gorjancem, občina Šentjernej, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste v potok Pendirjevka, se prevrnila in z vozilom obstala na strehi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so odklopili akumulator in vozilo potegnili nazaj na cesto. Voznico so na kraju pregledali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki se v nesreči ni poškodovala. Obveščene so bile pristojne službe.

Vodo je treba prekuhavati

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov Vrh in višji predel Smolenje vasi v mestni občini Novo mesto, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira Brusnice potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Ponekod brez vode

Danes do 10.00 ure bo prekinjena oskrba s pitno vodo na Likarjevi in Vrtni ulici v Brestanici zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju. Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGARCI, na izvodu PROTI ŽAGARCEM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI KAL;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. KAL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Bruna vas danes predvidoma med 8:30 in 12:30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Belinje med 8.30 in 11. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Raka šola, nizkonapetostno omrežje - Vežica, Bon med 8. in 13. uro.

M. K.