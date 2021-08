Na Hrvaškem Slovenci zopet uspešni

23.8.2021 | 08:35

Alex Novak

Alojz Fortuna

Borut Koščak

Krašić - Včeraj se je odvila peta dirka Odprtega državnega prvenstva Hrvaške v motokrosu, v katerem redno nastopa tudi precej slovenskih dirkačev in tudi tokrat je bilo tako. Zmage so domov odnesli Nejc Kralj v razredu do 50 ccm, Alex Novak v razredu do 65 ccm, v odsotnost Žana Ovna je v razredu do 85 ccm zmago domov odnesel štajerski up Gal Geršak, zmagi pa sta si, kot je že v navadi, v veteranskih kategorijah priborila prekaljena dolenjska mačka Borut Koščak in Alojz Fortuna.

S tem izkupičkom so tudi včeraj domov prinesli več zmag in pokalov kot domači hrvaški dirkači. Najprej so za to poskrbeli dirkači v B ligi, kjer je udeležba slovenskih rekreativnih dirkačev tudi najštevilčnejša. V tako imenovani ligi A ligi pa so slovenske zmage nadgradili tudi nekateri drugi slovenski dirkači. Predvsem velja omeniti dva mlada Posavca - Roka Gracerja in Vala Miloševiča. Prvi je v kategoriji do 65 ccm in ob suvereni zmagi Alexa Novaka zasedel odlično drugo mesto, drugi pa je v razredu do 85 ccm v obeh vožnjah v boju za stopničke sicer res ostal praznih rok in obakrat osvojil nehvaležno četrto mesto, a kljub temu pokazal zavidljivo raven borbenosti in tudi dober napredek.

Slovenske in nekatere hrvaške dirkače v prihajajočem vikendu čaka tretja dirka Odprtega prvenstva Slovenije v bližini štajerske prestolnice na sloviti progi Radizel pri Orehovi vasi. Tokrat se bodo tekmovalci pomerili v organizaciji MX Akademije Saša Kraglja, ki se poleg vzgoje mladih voznikov dokazuje in trudi tudi z organizacijo dirk. Prihajajoča dirka bo tudi dala že nekatere odgovore na to, kateri dirkači bodo po posameznih kategorijah ostali v boju za naslov slovenskega državnega prvaka.

Mitja Pungarčič

foto: David Boštjančič

