Fire Combat: Najzahtevnejše gasilsko tekmovanje v zahtevnih razmerah

23.8.2021 | 14:30

Bronasta ''Leteča Medvedka'' - Ana Marija Filipič in Maks Muhič, oba člana PGD Žužemberk

Žužemberk - Po enoletnem premoru so minulo soboto v Žužemberku v organizaciji domačega gasilskega društva Žužemberk in Gasilske zveze Slovenije na poligonu igrišča pri OŠ Žužemberk izpeljali eno izmed najzahtevnejših psiho-fizičnih gasilskih tekmovanj Fire Combat. Memorialna tekma Ognjeni risi, ki jo od leta 2018 organizirajo tudi v spomin Gregorju Krakarju, ima za žužemberške gasilce še poseben pomen.

Na tekmi med mešanimi dvojicami je prvo mesto osvojila ekipa ''Petra in Anže'' - Petra Razinger in Anže Mužan iz PGD Hrušica in PGD Rateče, druga je bila ekipa ''Hiti počasi'' - Boštjan in Katarina Vehovar iz PGD Videž, odlična tretja pa sta bila ''Leteča Medvedka'' - domačina Ana Marija Filipič in Maks Muhič.

Med člani je bila najboljša ekipa ''Ognjena škorpijona'' pred ekipama ''Zreče 1'' in ''Videž''.

Kljub trenutni zdravstveni situaciji so tekmo izpeljali brezhibno, a v okrnjeni obliki in po vseh predpisih, kar je velika zasluga tudi predsednika Mihaela Filipiča, poveljnika Petra Košička, sodelujočih gasilcev, sodnikov in zdravstvenega osebja.

S. Mirtič

