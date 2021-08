V Kolpi utonil 19-letnik

23.8.2021 | 09:45

Kolpa; arhiv

Kot smo poročali, je v kraju Dol v občini Kočevje v reki Kolpi včeraj nekaj po 15. uri utonil kopalec. S Policijske uprave Ljubljana danes pojasnjujejo, da je utonil 19-letnik, ki je plaval čez Kolpo, nekje na sredini reke pa se je začel utapljati. To je opazil bližnji kopalec, ki je mladeniča sicer rešil iz vode, nato pa so na plaži pri reševanju pomagali še drugi prisotni, a je 19-letnik kljub hitri pomoči na kraju umrl.

Policisti bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Dve nesreči z motorjem, ena z najbolj tragičnim izidom

Tudi o sinočnji smrtni nesreči 47-letnega motorista na cesti od Petrine proti Kočevju smo že poročali, vendar pa s PU Ljubljana poročajo še o eni včerajšnji nesreči motorista na kočevskem koncu.

Okoli 16. ure je namreč do nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist, prišlo na cesti med Osilnico in Kočevsko Reko. Nesrečo je povzročil voznik avtomobila, ki ga je začelo zaradi vožnje s preveliko hitrostjo v ovinku zanašati, tako da je zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem se je pravilno pripeljal motorist. Ta se je v nesreči lažje poškodoval in so ga odpeljali v ZD Kočevje. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog.

M. K.