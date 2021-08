Častni meščan je Stanislav Matija Tomazin

23.8.2021

Župan Ladko Petretič je izročil ključ mesta Kostanjevica na Krki in listino častni meščan Stanislavu Matiji Tomazinu. (foto: Pavel Perc)

Kostanjevica na Krki - Kostanjevičani zaznamujejo svoj občinski praznik 16. avgusta v spomin na prvo omembo mesta v pisnih virih leta 1252.

Župan Ladko Petretič je v slavnostnem govoru na slavnostni seji občinskega sveta pred dnevi v cerkvi nekdanjega cistercijanskega samostana poudaril, da so v preteklem letu kljub težkim razmeram zaradi epidemije veliko postorili, ter povzel številne infrastrukturne in druge pridobitve v tem obdobju. Pridobljen imajo konservatorski načrt za gradnjo treh novih mostov in izdelan gradbeni načrt za gradnjo južnega mostu. Zanj so pridobili 200 tisočakov od kulturnega ministrstva. Čakajo le še na kulturnovarstveno soglasje. Še letos naj bi na razpisu izbrali izvajalca del. Južni most bo predvidoma zgrajen v letu 2022. V Kostanjevici veliko stavijo na turizem. Občina subvencionira tudi obnovo fasad na otoku, s čimer se vsako leto obnovi nekaj stavb, ki prispevajo k urejenemu videzu kraja in občine, kar bodo podpirali tudi v prihodnje. V popolnosti je zaživelo postajališče za avtodome, pri čemer se že opaža, da je prostora premalo, zato so uredili dodatnih sedem parkirnih mest. »Ugotavljamo, da se nam turizem vsako leto povečuje, medtem kot temu, žal, ne sledi gostinska ponudba,« ugotavlja Petretič.

OBČINSKI NAGRAJENCI

Srebrno plaketo je prejela kostanjeviška enota Valvasorjeve knjižnice Krško za dve desetletji bogatenja kulturne ponudbe in podobe mesta, zlati plaketi pa Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki ob 25-letnici delovanja (v njegovem imenu predsednica Anica Žugič) in Društvo Domače koline Kostanjevica na Krki za 20-letno delovanje.

Kostanjeviški srebrnik je za delo v Društvu vinogradnikov in Klubu jamarjev Kostanjevica na Krki ter v Črneči vasi prejel Matej Kuhar, najvišje priznanje, ključ mesta Kostanjevica na Krki z nazivom častni meščan, pa Stanislav Matija Tomazin za življenjsko delo ter neprecenljiv prispevek v nekdanji krajevni skupnosti in pozneje občini Kostanjevica na Krki, udejstvovanje pri razvojnih projektih in soustvarjanje v društvih, kar vse je pripomoglo k prepoznavnosti, razvoju in k napredku Kostanjevice na Krki.

Tomazin je s svojim strokovnim in timskim delom, povezovanjem ljudi, z inovativnimi pristopi in mirnim duhom pustil s svojim delom v Kostanjevici na Krki neizbrisen pečat.

