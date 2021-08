Avto s parkirišča v Krko

23.8.2021 | 18:40

Danes ob 14.15 je ob Grajski cesti v naselju Otočec v novomeški občini osebno vozilo zapeljalo s parkirišča v reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali vozilo, ga s pomočjo vitla in avtodvigala dvignili iz vode, postavili na brežino in odklopili akumulator. V času nesreče v avtu ni bilo nikogar. Aktivirani so bili tudi potapljači Podvodne reševalne službe Novo mesto, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

V drevo ob cesti

Ob 16.08 je v bližini naselja Lokve, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča, udarilo v drevo in se odbilo nazaj na cesto. Poškodovana je bila ena oseba. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili prvo pomoč poškodovani osebi, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, preprečili nadaljnje iztekanje in počistili cestišče ter odstranili vozilo s cestišča. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Bombe v potoku

Sinoči ob 19.26 je v bližini naselja Anže, občina Krško, občan v potoku našel ročne bombe. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so danes tri ročne bombe, ostanek bivše JLA, uničili na kraju najdbe.

