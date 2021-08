Gorela odpadna karoserija

24.8.2021 | 07:00

Sinoči ob 23.23 je v bližini naselja Kerinov grm v občini Krško gorela karoserija odsluženega osebnega vozila. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRŠKE KOŠENICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Jarčeva.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica šola, nizkonapetostno omrežje - Proti Likarju med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Jelša Veliki Podlog, nizkonapetostno omrežje - Gorica leva stran ceste med 8. in 12. uro.

M. K.