Novi most pri Lokah že prihodnje leto?

24.8.2021 | 19:30

Straža/Loke - Nekoliko nižji vodostaj reke Krke pri Lokah je pokazal, da so nekateri pokončni nosilnic tamkajšnjega lesenega mostu, ki so skriti v vodi in na katerih sloni celotna konstrukcija mostu, v precej slabem stanju. Na Občini Straža pravijo, da se zavedajo težav in so zato že lani začeli pripravljati projektno dokumentacijo za novi 80-metrski leseni most.

Te dni v zamenjavo kritičnega stebra

Načrtujejo, da bi še letos uredili vso dokumentacijo in soglasja za izdajo gradbenega dovoljenja. Kratkoročna rešitev na obstoječem mostu pa pomeni zamenjavo najbolj kritičnega stebra v vodi, kar bodo storili v prihodnjih dneh.

Most čez reko Krko pri Lokah ima status kulturne dediščine in je namenjen krajanom Lok, pešcem in kolesarjem, čeprav ga na veliko uporabljajo vozniki v tranzitnem prometu kot obvoz med zahodnim delom Novega mesta in gospodarsko cono zahod (Adria Mobil), kar pa, kot pravijo na občini, vsekakor ni njegov namen. Most je preobremenjen, še posebej v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, svoje je naredil tudi zob časa.

Dolgoročna rešitev - nov most

V najslabši kondiciji je torej eden od stebrov v vodi, ki ga bodo, kot zagotavljajo na Občini Straža, v celoti zamenjali v naslednjih dneh. Dolgoročno pa bo potrebno postaviti nov most. Trenutno je dokumentacija v fazi pridobivanja soglasij. Projekt novega mostu so izdelali v podjetju Arhiteka, ki je pred leti zasnoval tudi pešmost pri osnovni šoli Vavta vas. Moderniziran leseni most bo predvidoma imel nosilce trapezne oblike, tako je bil zasnovan tudi stari leseni most, ki je bil porušen pred desetletji. Pričakujejo, da bodo potrebno projektno dokumentacijo uredili do začetka naslednjega leta, ko bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje in bi se obnova lahko začela. Še pred tem pa bodo v okviru javne predstavitve projekt novega mostu predstavili širši zainteresirani javnosti.

Običajno so leseni mostovi zgrajeni tako, da so v rečno dno zabiti hrastovi piloti, ki držijo leseno konstrukcijo, ki je lahko iz različnih vrst lesa. Prav zaradi tega je potrebno predvsem zgornji del takega mostu redno vzdrževati in menjati dotrajane dele. Na obstoječem lesenem mostu so v letu v 2010 zamenjali 17 vzdolžnih nosilcev, vse prečne podnice in celotno vozno površino ter varovalno ograjo, lani pa so zamenjali en vzdolžni nosilec in celotno vozno površino. Most so leta 2010 in 2017 pregledali pristojni z Zavoda za gradbeništvo.

Kot pravijo na Občini Straža, je novogradnja mostu najprimernejša rešitev. Obenem pa bi bilo treba čimprej zgraditi zahodno mestno obvoznico, ki bi v celoti prevzela tranzitni promet, ki ta čas omenjeni most najbolj obremenjuje.

M. K.