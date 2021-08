Leti leti štorklja: ''Zburjana'' Riki in Kiki že na meji s Sirijo

24.8.2021 | 08:40

Riki in Kiki (foto: Jani Vidmar)

Riki in Kiki gresta na toplo (foto: Jani Vidmar)

Štorkljina mladiča Riki in Kiki, ki so ju v okviru projekta Elektra Ljubljana in Društva za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije, imenovanega Leti, leti štorklja, opremili z napravami GPS, sta na pot proti Afriki krenila skupaj. Trenutno sta v južni Turčiji, v bližini meje s Sirijo.

Mladiča iz gnezda v dolenjskih Zburah Riki in Kiki, ki sta se izvalila aprila, sta do 12. avgusta raziskovala okolico svojega gnezda v Zburah, nato pa sta se odpravila proti jugu, so sporočili iz Elektra Ljubljana.

Mladi štorklji sta se najprej prehranjevali v okolici Družinske vasi, vzhodno od Šentjerneja, nato pa sta 15. avgusta v enem dnevu prileteli na deponijo odpadkov blizu Kutine na Hrvaškem, oddaljeni 130 kilometrov. Zjutraj naslednjega dne sta pot nadaljevali do Slavonskega broda, naslednji dan pa vse do mesta Vidin na bolgarsko-romunski meji. Naslednji dan, 19. avgusta, sta prenočili v mestu Corlu v evropskem delu Turčije. Trenutno se nahajata že v južni Turčiji, v bližini meje s Sirijo.

"Posebno zanimivo je dejstvo, da sta mladi štorklji vso pot opravili skupaj. Glede na dosedanji tempo selitve upamo, da bosta štorklji hitro prečkali Bližnji vzhod in se napotili Afriko. Na tem mestu moramo še posebej držati pesti, saj ju v prihodnjih dneh čaka verjetno najnevarnejši del poti, prečkanje Sirije in Libanona, kjer so tudi štorklje pogoste tarče neusmiljenih krivolovcev," so poudarili.

Naravovarstveni projekt Leti, leti štorklja omogoča sledenje štorkljam na njihovi selitveni poti in že tretje leto pomembno prispeva k razumevanju in poznavanju teh ptic.

Prvi opremljeni štorklji v projektu sta bila Srečko in Bela iz Matene na Ljubljanskem barju. Srečko, ki je uspešno preletel Sredozemlje, je nato žalostno končal, ker se je zapletel v plastično vrečko.

Lani so za opremljanje izbrali gnezdo v Bevkah, v katerem so bili trije mladiči, Čarli, Oto in Lola. Oto je izginil v Čadu, na območju, kjer je smrtnost belih štorkelj statistično zelo visoka. Čarlija so ustrelili, našel ga je pastir kamel v Sudanu. Lola pa je poginila zaradi zlomljene noge, vzroka poškodbe pa ne poznajo.

Tako so štiri od petih opremljenih štorkelj nesrečno končale, so pa za skoraj vse ugotovili vzrok nesreče. Še vedno pa spremljajo potovanje štorklje Bele, ki se po dveh letih in več kot 34.000 prepotovanih kilometrih trenutno nahaja v bližini Kaira.

Izsledki projekta bodo vključeni v raziskavo uporabe telemetrijskih podatkov za oceno smrtnosti ptic na afriško-evrazijski selitveni poti, ki jo koordinira BirdLife International in podpira švicarska fundacija MAVA, so še navedli v Elektru Ljubljana.

V spodnjem posnetku si lahko ogledate, kako je potekalo opremljanje mladih štorkelj z nahrbtniki.

M. K.