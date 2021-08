Bogat izplen tatov na gradbišču; avto v Krko na srečo zdrsnil prazen

24.8.2021 | 09:30

Policisti so v soboto in nedeljo na številko policije 113 sprejeli 408 klicev, od tega je bilo 120 primerov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Vlomi in tatvine



V soboto dopoldne so poročali o drzni tatvini z gradbišča Osnovne šole Stopiče. Novomeški policisti so z ogledom ugotovili, da so neznanci izkoristili čas med 9.00 in 11.00 uro, ko so bili delavci na drugem objektu, vstopili na gradbišče in odnesli plastični kovček znamke Makita, v katerem je bilo baterijsko udarno kladivo, baterijska žaga, štiri baterijski vijačniki, trije baterijski udarni vijačniki, baterijska kotna brusilka, dvojni polnilec baterije in sedem rezervnih baterij, vse znamke Makita, ter laser znamke Bosch. Lastniku so povzročili za okoli tri tisoč evrov škode.

V noči na soboto so neznanci v Malem Podlogu s kmetijskega traktorja IMT odnesli prednjo masko, prednje luči, smerokaze, pogonski kardan in agregat. Lastniku so naredili za nekaj sto evrov škode.

V soboto zvečer so brežiški policisti opravili ogled vloma v hišo v Glogovem Brodu. Kot so ugotovili, je neznanec med 13. in 21. uro na silo odprl okno hiše, vstopil v notranjost, jo pregledal, a kot kaže, nič odnesel.

V nedeljo zvečer so trebanjski policisti opravili ogled vloma v vikend v naselju Orlaka. Po prvih ugotovitvah je neznanec v noči na nedeljo na silo vstopil v vikend in odnesel vez piva ter več steklenic alkoholnih pijač in tako lastniku povzročil za okoli 300 evrov škode.

V nedeljo zvečer, med 18.45 in 19.50 uro, si je neznanec brez vednosti lastnice sposodil kolo, ki ga je prislonila k cerkvi Sv. Roka v Brežicah. Policisti so kolo dve uri kasneje našli v mestu Brežice in ga vrnili lastnici. Storilec pa še ni znan.

Na območju Ivančne Gorice so vlomili v vikend in ukradli dve starinski puški ter hrano. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.

Dva pijana za volanom

V noči na soboto so novomeški policisti ustavili 25-letnega voznika iz okolice Novega mesta. Nanj so postali pozorni zaradi nezanesljive vožnje. V postopku so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola – preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,70 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Brežiški policisti so v soboto zjutraj v Brežicah zasegli avtomobil 53-letnemu vozniku, ker ga je vozil brez vozniškega dovoljenja. Popoldne pa so avtomobil 60-letnemu vozniku zasegli novomeški policisti – pri kontroli prometa so namreč ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, za nameček pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Javni red in mir - enega so vklenili

V soboto in nedeljo so policisti obravnavali 33 primerov, povezanih s prijavami kršitev javnega reda. Enajst primerov je bilo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Štiri so obravnavali v Novem mestu ter Šentjerneju ter po eno v Brežicah, Črnomlju in Sevnici. Krški policisti so obravnavali dve kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru, novomeški pa eno.

Krški policisti so v soboto zvečer pridržali 35-letnika, ki je doma pod vplivom alkohola razgrajal in se ni pomiril niti po prihodu policistov. Ker ni šlo drugače, so ga vklenili in odpeljali na policijsko postajo v pridržanje do iztreznitve.

Mejne zadeve in tujci

Črnomaljski policisti so v soboto zjutraj pri Žuničih prijeli 11 državljanov Afganistana, ki so prišli v državo izven mejnih prehodov. Popoldne so v naselju Sinji Vrh prijeli državljana Kameruna.

Brežiški in prometni policisti ter policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v nedeljo dopoldne na avtocesti proti Ljubljani prijeli državljana Bolivije z dovoljenjem za bivanje v Španiji, ki je imel v avtu še tri državljane Bolivije in državljana Španije. Slednji naj bi prišli v Slovenijo nekje pri Novi vasi pri Mokricah. 21-letnega voznika iz Bolivije so pridržali zaradi suma kaznivega dejanja pomoči pri nezakonitem prehodu državne meje, v delo pa so se vključili novomeški kriminalisti.

V nedeljo popoldne so policisti iz Dolenjskih Toplic pri Starih Žagah prijeli državljana Sudana.

V noči na ponedeljek so policisti specializirane enote za nadzor državne meje v Krškem pri železniški postaji prijeli štiri državljane Irana. Trebanjski policisti so v Mirni Peči prijeli dva, nato pa v Vrhpeči še dva državljana Afganistana.

PONEDELJEK

Policisti so obravnavali dvanajst prometnih nesreč z materialno škodo (od tega štiri trke z divjadjo) ter dve z lahkimi telesnimi poškodbami. Brežiški policisti so nekaj po poldnevu v Šentlenartu 24-letnemu vozniku zaradi neupoštevanja prepovedi nadaljevanja vožnje zasegli osebni avtomobil.

Nekaj po drugi uri popoldne so na številki 113 in 12 prejeli več klicev, da je na Otočcu v reki Krki vozilo. Vozilo so iz vode potegnili gasilci in pregledali reko in brežino, vendar je bilo vozilo prazno. Policisti so uspeli najti lastnike vozila in voznika – kot kaže, je 49-letnik vozilo parkiral na parkirišču, da ga ni ustrezno zavaroval pred premikanjem, tako da se je avto sam zapeljal v Krko.

V Pleterju je popoldne 20-letni voznik izgubil oblast nad vozilom se prevrnil. Krški policisti so opravili ogled in odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola. Voznik, ki je bil sam, se je v nesreči lažje poškodoval.

V Lokvah je nekaj po četrti uri popoldne 21-letna voznica, domnevno zaradi prevelike hitrosti, izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Z reševalnim vozilom so jo z lažjimi poškodbami odpeljali v brežiško bolnišnico. Tam so policisti opravili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola.

Mejne zadeve in tujci

Črnomaljski policisti so v bližini naselja Pribinci prijeli dvanajst državljanov Afganistana, ki so v Slovenijo prišli zven mejnih prehodov. Nekaj po drugi uri popoldne so jih pri Žuničih prijeli še deset. V noči na torek so pri Tribučah prav tako prijeli deset državljanov Afganistana.

Brežiški policisti so popoldne v okolici naselja Rigonce prijeli državljanko Irana.

