FOTO: 35-letnik gojil konopljo, poželi so jo policisti

24.8.2021 | 12:50

Konoplja, ki so jo zasegli pri Kočevju. (foto: PU Ljubljana)

Policisti so v petek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo v širši okolici Kočevja. V prostorih 35-letnika so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerem je bilo tudi 351 sadik, visokih od 60 do 70 centimetrov. Pri moškem so policisti našli tudi nekaj nabojev različnih kalibrov.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so sadike, pripomočke za gojenje in naboje policisti zasegli in poslali v analizo.

Zaradi nedovoljenega posedovanja nabojev bodo zoper 35-letnika uvedli prekrškovni postopek. Prav tako bodo zoper njega podali tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Nesreča pri Rašici

S PU Ljubljana pa poročajo še o prometni nesreči, ki se je zgodila na našem območju. Včeraj nekaj pred 18. uro je na glavni cesti pri Rašici voznik osebnega vozila, ki je s preveliko hitrostjo vozil iz smeri Kočevja proti Ljubljani, trčil v zadnji del osebnega vozila, ki se je vozilo v isti smeri. V postopku so policisti ugotovili, da je povzročitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (1,08 mg/l), zato so mu avto zasegli. V nesreči sta se voznik in potnica v udeleženem vozilu lažje poškodovala.

M. K.