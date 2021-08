Ponedeljek katastrofalen: skoraj 500 okužb in velik porast v bolnišnicah

Sedaj poleg necepljenih še cepljeni trosijo virus okrog poglejte Izrael najbolj precepljena država na svetu dnevno pa po 6000 novo okuženih in sedaj ugotavljajo kakšna so cepiva za cepljene morajo veljati popolnoma isti pogoji kot za necepljene tako več kot 80% cepljenih se je cepilo samo zato da bodo svobodno šarali okrog to se lepo vidi v Izraelu skom nas to prepričuje predsednik SZO ki se ne sme vrniti v Etiopijo zaradi pravnomočne obtožbe okrog cepiv za otroke, komerciala, biznis deluje 300%. Zaščitimo se klasično z higieno in razmakom ter masko ostalo je komerciala.

5h nazaj –3 (3) (6) (3)(6) Oceni true truic

Pri tem upoštevajmo vsa načela ljudske demokratično postavljene USTAVE , ter povelje ZN o ČLOVEKOV PRAVICAH.! Cepiva so svobodna volja inizbira vsakega posameznika, vsak raspolaga s svojim telesom, tako kot želi brez pogojevanja in prisile ...za to gre . Za SVOBODNO VOLJO ne za medicino, medicina je le koriščena kot instrument odvzemea neodtujive SVOBODNE VOLJE POSAMEZNEGA ČLOVEKA. Ne smemo se deliti na antiVAX in proVax, ker ne gre za to, gre za združen boj ceplejenih in necepljenih proti odvzemu človekovih elementarnih pravic do GIBANJA, DRUŽENJA in SVOBODE IZRAŽANJA.! To je bistvo ne to kar se nam poskuša vsiliti in nas razdeliti, da bi nam vsem lažje vladala in nas iskoriščala peščica 3000 bogatih psihopatov....ne delite se na te in one! To ni naša agenda, njihova je...ne sprejmite/mo JO!