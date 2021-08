Črnfest je štartal; drevi večer s Sašo Pavček

24.8.2021 | 11:45

Foto: Tjaša Miketič (KBŠ), Tina Stariha, Aleksander Riznič

Črnomelj - V soboto so organizatorji festivala Črnfest (Klub belokranjskih študentov, Mladinski kulturni klub Bele krajine in Mladinski center BiT) uspešno odprli Črnfest – festival smeha, dobre glasbe, kulture in otroškega rajanja.

Na grajskem dvorišču je bil otvoritveni dogodek v znamenju Urbane kulinarike. Organizatorji so bili z obiskom izredno zadovoljni. Manja Novak, predsednica Kluba belokranjskih študentov, je dejala: »Zdaj lahko rečemo, da smo Črnfest otvorili z dogodkom, kot ga v Črnomlju še nismo imeli. Veseli smo bili obiskovalcev, pozitivnih komentarjev in pohval.«

Dogodka pa ni zaznamoval samo pester izbor hrane in pijače, pač pa tudi širok nabor uličnih umetnikov ter glasbenikov. Od 14:00 dalje je vrtel DJ Michelangelo, kateremu sta se kasneje pridružila 2B, zvečer pa so lahko obiskovalci na velikem odru slišali Masharik in Las Cuertas. Rajanje se je zaključilo okoli dveh zjutraj ob mešalki Michelangela.

Festival se nadaljuje in bo trajal vse do sobote, 28. avgusta, število vstopnic pa je omejeno, zato organizatorji priporočajo, da si jih zagotovite čimprej.

Nedelja je bila športna

V nedeljo je sledilo športno udejstvovanje na Črnfestu. Izvedli so prvi Črnfest tenis turnir v dvojicah, na kateremu sta drugo mesto zasedla Miro Matekovič in Jani Majerle, prvo mesto pa Tomaž Popit in Davor Brčina. Rok Željko, organizator dogodka: »Po izpeljanem turnirju bi se najprej želel zahvaliti vsem igralcem, ki so z odličnimi teniškimi predstavami in dobro voljo poskrbeli za uspešen športni dogodek v sklopu Črnfest festivala. Najlepša hvala tudi Teniškemu klubu Loka Črnomelj za pomoč pri organizaciji. Mislim, da je bil turnir lepa promocija tenisa v Beli krajini in upam, da bomo lahko na prihodnjem turnirju gledali še več mladih tenisačev.«

Program, ki bo sledil:

24. 8. 2021, 20.00 – Literarni večer: Saša Pavček

25. 8. 2021, 18.00 – Otroška predstava: Pika in Cene v pravljični deželi

25. 8. 2021, 20.30 – Gledališka predstava: Večja od vseh

26. 8. 2021, 18.00 – Koncert: Gal Gjurin

27. 8. 2021, 21.00 – Koncert: Edo Maajka, Vazz, Mrigo & Ghet

28. 8. 2021, 21.00 – Koncert: Hladno pivo, Lumberjack

M. K.