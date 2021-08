SB Novo mesto se pripravlja na četrti val epidemije

24.8.2021 | 14:00

Interna stavba Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer je vzpostavljen t.i. covid oddelek (foto: SB)

Postelje na intenzivnem covid oddelku SB NM so zaenkrat še prazne. (foto: arhiv DL; L. M.)

Novo mesto - Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto je včeraj v sklopu priprav na četrti val epidemije covida-19 sprejel novelacijo načrta pripravljenosti ob izbruhu nalezljive/karantenske bolezni v bolnišnici.

Načrt je narejen v skladu s strategijo Ministrstva za zdravje. Novomeška bolnišnica se bo v oskrbo covidnih bolnikov spet vključila takrat, ko bo v Sloveniji 150 hospitaliziranih bolnikov (danes jih je, kot smo poročali, 86, še včeraj samo 75). ''Trenutno smo v predhodni fazi, kjer se vključujejo poleg UKCLJ in UKCMB, še Bolnišnica Golnik in SB Celje. V najvišji fazi bomo v SB NM zdravili 43 COVID bolnikov in 12 intenzivnih COVID bolnikov,'' danes sporočajo iz največjega dolenjskega zdravstvenega zavoda.

Spet bodo zmanjševali redne programe

Glede na potek epidemije bodo skladno z višanjem števila hospitaliziranih v novomeški bolnišnici postopno zmanjševali redne programe z zapiranjem operacijskih dvoran in zmanjševanjem specialističnih pregledov. Pri zmanjševanju rednega delovnega programa bodo sledili stopnji nujnosti in številu čakajočih pacientov.

Cepljenih 57 odstotkov zaposlenih

Trenutna zaščita zaposlenih (cepljeni in preboleli) je 68%, samo cepljenih pa je 57%. V bolnišnici redno tedensko testirajo zaposlene od ponedeljka do petka, prav tako redno potekajo cepljenja zaposlenih in zunanjih.

Opreme dovolj

Glede osebne varovalne opreme, ki jo pri svojem delu potrebuje medicinsko osebje, je bolnišnica dobro opremljena, glede na posamezno vrsto opreme razpolagajo z 2-6 mesečno zalogo. Imajo tudi ostalo potrebno opremo za obvladovanje omenjenega števila covid pacientov, med drugim 21 respiratorjev-ventilatorjev in 6 prenosnih ventilatorjev.

V polletju z izgubo

SB Novo mesto je sicer v obdobju od januarja do junija letos poslovala negativno (izguba je znašala okoli 800.000 evrvo). Razlogi so, kot navajajo v vodstvu bolnišnice, podvrednotene cene covid pacientov, prevelika cena stroška dela in naraščanje stroškov materiala.

Čakalne dobe

Pri čakalnih dob ugotavljajo, da so te na eni strani pri ortopedskih operacijah, ORL operacijah, očesnih operacijah sive mrene in RTG diagnostike sicer nad dopustnimi, vendar realizacijo programa presegajo. Na drugi strani pa, zaradi obvladovanja epidemije novega koronavirusa, ne dosegajo realizacij programa večinoma internistične specialistične ambulante, kjer je zaostanek največji. Najbolj skrbi področje kardiologije, zato so se javili na razpis za skrajševanje čakalnih dob tudi v tej dejavnosti. ''V bolnišnici intenzivno delamo na zmanjševanju zaostanka, ki je nastal iz naslova COVID-19, na določenih področjih (kolonoskopije in gastroskopije) smo zaostanek v celoti že odpravili,'' ugotavljajo v SB Novo mesto.

Novomeška bolnišnica se je javila tudi na razpis za enkraten dodatni program za skrajševanje čakalnih dob, ki so ga sicer načrtovali v normalnih razmerah. S povečevanjem števila bolnikov s covidom-19 pa bodo primorani sorazmerno zmanjševati izvajanje omenjenega programa, so še opozorili.

M. K.