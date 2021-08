Trebanjci predstavili ekipo; v petek spektakel z Danci

24.8.2021 | 17:40

Trebanjski rokometaši so pripravljeni na nove izzive.

Trener Trima Uroš Zorman in kapetan ekipe Uroš Udovič

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima v petek začenjajo novo sezono. V domači dvorani se obeta rokometni spektakel, saj se bodo v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo pomerili s Holstebrojem, četrto ekipo minulega danskega prvenstva. Trebanjci vedo, da gre za zelo zahtevnega nasprotnika, a se zavedajo tudi svojih kvalitet.

Po besedah predsednika kluba Antona Janca jim julijski žreb na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju ni bil naklonjen, saj so dobili najtežjega možnega nasprotnika. »Obeta se zelo težka tekma, a verjamemo v svoje sposobnosti, znanje in energijo. Upamo, da se bomo uvrstili v nadaljevanje tekmovanja,« je optimističen Janc.

Holstebro se lahko pohvali z dvema naslovoma danskega pokalnega zmagovalca, zadnjega je osvojil pred štirimi leti, pred petimi leti pa je državno prvenstvo končal na drugem mestu. Gre za izkušeno ekipo, Trebanjci bodo morali biti še posebej pozorni na 211 cm visokega Nikolaja Markussena, ki je prišel z madžarskega Veszprema, pa tudi na Magnusa Bramminga, ki je bil v sezoni 2018/2019 najboljši strelec evropskega pokala, z reprezentanco Danske pa se je letos v Egiptu veselil tudi zlate medalje na svetovnem prvenstvu. »Mislim, da imamo tudi mi ekipo vredno spoštovanja in danska ekipa ve, kam prihaja oz. se zaveda naše moči. Igramo pred domačim občinstvom, kar bo zagotovo dodatna prednost. Danci so izredno dobro tehnično podkovani, igrajo hitro z agresivno obrambo. Dobro tečejo, a tudi mi to znamo. Držali se bomo svojega načrta, z močno obrambo bomo poskušali s protinapadi doseči čim več lahkih zadetkov, na njihovo postavljeno obrambo pa moramo igrati potrpežljivo v napadu,« pred tekmo razmišlja trener Trima Uroš Zorman, ki mu nekaj skrbi povzročata poškodbi vratarjev. Kapetan Uroš Udovič meni, da gredo lahko povsem sproščeno v tekmo, Danci so po njegovih besedah favoriti na papirju. »Oni bodo bolj pod pritiskom, mi le hočemo pokazati svoj pravi obraz,« še dodaja.

Trebanjci, ki so lani osvojili drugo mesto v državnem prvenstvu, uspešno pa so nastopali tudi v skupinskem delu evropske lige, so poleti precej prevetrili ekipo. Med novinci so: vratar Aljoša Čudič (Sporting Lizbona), levo krilo Staš Jovičič (Koper), levi zunanji Gašper Horvat (Riko Ribnica), organizator igre Toše Ončev (Rabotnički), desni zunanji Veljko Stanojević (Željezničar Niš), levičar Filip Glavaš (Poreč) ter črnogorski krožni napadalec Miodrag Ćorsović (Lovčen). »Ekipa deluje homogeno, fantje so se povezali med sabo. Tudi ta faktor kemije v ekipi zna velikokrat odločiti ne samo tekmo, ampak tudi prvenstvo. Zaenkrat se kaže, da smo na pravi poti,« meni Zorman, za katerega bo to druga sezona na klopi Trima.

Po zgodovinskem uspehu v pretekli sezoni, so cilji tudi v novi visoki. »Dolgoročno želimo biti med najboljšimi tremi klubi v Sloveniji in s tem redno igrati v evropskih tekmovanjih. Želja je, da v naslednjih štirih letih zaigramo tudi v Ligi prvakov,« je na današnji predstavitvi ekipe v prostorih generalnega sponzorja povedal predsednik kluba. S takšnimi ambicijami želijo še dvigniti nivo njihovega delovanja, ki bo lahko vzor slovenskemu klubskemu rokometu.

Besedilo in fotografije: R. N.

