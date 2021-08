Igrišči in igrala - Rekreacija za velike in otroke

25.8.2021 | 13:15

V Semiču nastaja igrišče za odbojko na mivki. (foto: Občina Semič)

Semič - Pri Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič bodo uredili igrišči za odbojko na mivki, ki sta začetek urejanja športnega parka – Igrala na igriščih Krvavčji Vrh, Gradnik in Štrekljevec

Pri Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič bodo naredili športni park in za začetek tam urejajo igrišči za odbojko na mivki. Igrišči bosta stali nekaj več kot 70.000 evrov. Občina se je prijavila na državni razpis in tako računa na 20.000 evrov ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, preostalo pa bo plačala sama.

»Naj poudarimo, da v občini Semič še nimamo nobenega igrišča za odbojko na mivki. Imamo pa v športnem društvu Partizan Semič aktivnih devetindvajset članov odbojkarske sekcije. Poleg tega je aktiven tudi Odbojkarski klub Semič, ki trenutno vključuje približno 80 otrok, ki hodijo v osnovno šolo Semič,« odločitev za gradnjo igrišč pojasnjujejo na občini.

Igrišči, ki pomenita prvo fazo urejanja športnega parka, so predvideli enaki. Posamezen igralni prostor meri 16 metrov x 8 metrov, okrog igrišča so trije metri prostora, prostor igrišč bo imel dvometrsko ograjo. Igrišča bodo predvidoma končali v septembru, gradi ju podjetje Didograd.

Tudi ponekod drugod v občini nastajajo površine, ki bi jih lahko označili za rekreacijske. Občina namreč ponekod opremlja površine, umerjene na otroške potrebe in zmožnosti. Na igriščih Krvavčji Vrh, Gradnik in Štrekljevec bodo postavili igrala skladno z izbranimi projektnimi predlogi v okviru participativnega proračuna. Vsa dela naj bi bila izvedena do konca septembra.

M. Luzar