Po padcu s postelje pomoč gasilcev in reševalcev

25.8.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Zgodaj davi ob 3.46 je v Ulici Cankarjeve brigade v Ivančni Gorici oseba padla s postelje in se ni mogla pobrati. Gasilci PGD Ivančna Gorica so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, omogočili dostop do onemogle osebe reševalcem ZD Ivančna Gorica in jim pomagali pri prenosu osebe nazaj na posteljo. Reševalci in zdravnik so osebo na kraju preventivno pregledali.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE, TP PRI MALNU-G. SUŠICE, TP VERDUN PRI URŠ. SELIH, TP LUBANC, TP MAKUTE, TP URŠNA SELA1, TP URŠNA SELA2, TP DOBINDOL;

- od 10:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH;

- od 10:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN1, TP NOVI LJUBEN2, TP STARI LJUBEN, TP STARI LJUBEN SV. VID, TP UŠIVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK na izvodu GABRSKA GORA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP TLAKA na izvodu TLAKA;

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE1;

- od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU 1996, TP RATEŽ VOVKO 1989, TP VODOVOD RATEŽ 1989;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA 1948.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAL, izvod Proti Kalu.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava energije odjemalcem na področju Šentruperta z okolico, ki so oskrbovani iz TP VRH ŠENTRUPERT, SELA HOM, MALO SELO, HOM IN HOM VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Šentjanža z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Brunk, Gorelce, Srednik Cerovec, Cerovec in Glino Gaj predvidoma med 7:30 in 10:30 uro in na območju TP Šentjanž, predvidoma med 11:00 in 13:30 uro; na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP Surovina Vrbina predvidoma med 9:00 in 11:30 uro in na območju TP Krško Bohoričeva, nizkonapetostno omrežje - Rozalija predvidoma med 11:00 in 14:30 uro.

M. K.