Pri cerkvici sv. Urbana nova tabla

25.8.2021 | 14:30

Na otvoritvi informativne table: Jože Simončič, Vida Weiss, Betka Luštek in g. Anton Trpin.

Blagoslov župnika

Marjetka Rangus

Gorenje Vrhpolje - Vaščani Gorenjega Vrhpolja nekaj dajo na svojo dediščino in zgodovino. Zlasti po zaslugi zagnanih članov Turističnega društva Vrhpolje s predsednico Betko Luštek na čelu so v zadnjih letih postavili že sedem turistično informativnih tabel v vasi.

Zadnjo, pri cerkvici sv. Urbana, so slovesno odprli pred nekaj dnevi v okviru občinskega praznika Jernejevo 2021. Cerkev sodi med kulturne znamenitosti kraja in je kulturni spomenik lokalnega pomena. Posvečena je sv. Urbanu, zaščitniku vinogradov in priprošnjiku proti pijanosti. Na hribčku pod Gorjanci stoji že najmanj 582 let – takrat je bila prvič omenjena v cerkvenih arhivih. Slabih 150 let kasneje je bila že zabeležena kot podružnica šentjernejske župnije.

Cerkvico je župnija v zadnjih letih skrbno obnovila, obnova se je končala leta 2000. Projekt je potekal pod budnim očesom župnika g. Antona Trpina ter ob sodelovanju novomeške enote Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Tako Trpin kot predstavnica zavoda Vida Weiss sta na dogodku nagovorila zbrane.

»V TD Vrhpolje že več let obnavljamo in obujamo naravno in kulturno dediščino, da bi nam in našim potomcem ter vsem popotnikom približali zgodovino, kulturo, običaje in pretekla dogajanja v našem okolju. Vse to daje bogat pečat naši vasi in občini Šentjernej,«pravi Betka Luštek.

Otvoritev table, ki jo je povezovala Marjetka Rangus, udeležil pa se jo je tudi šentjernejski župan Jože Simončič, je pospremilo petje zbora Sentio ter nastopi domačih otrok.

L. Markelj, foto: Emil Turk

