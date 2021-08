Z gradbišča ukradli poldrugo tono armaturnih palic

25.8.2021 | 11:00

V Specializirani enoti za nadzor državne meje v Brežicah imajo tudi službene pse. (foto: arhiv; Policija)

Krški policisti so včeraj obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila pri gradbišču ceste Krško - Brestanica. Po prvih ugotovitvah naj bi 56-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v 48-letnega voznika pred njo. 48-letnik je zaradi bolečin sam iskal zdravniško pomoč.

Novomeški policisti so popoldne na Prapreški poti na Otočcu 28-letnemu domačinu brez vozniškega dovoljenja zasegli osebni avtomobil. Za nameček je

preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,66 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Metliški policisti so v noči na sredo v Metliki ustavili 36-letnega voznika kombiniranega vozila iz Ljubljane. V postopku pa ugotovili, da ga vozi brez vozniškega dovoljenja, zato so mu ga zasegli.

Z gradbišča ukradli železo

Iz gradbišča v Škocjanu so neznanci v zadnjih štirih dneh ukradli 356 armaturnih palic, premeta 12 mm, v skupni teži okrog 1.500 kg. Gradbeno podjetje so oškodovali za okoli 3000 evrov.

Mejne zadeve in tujci



Ob pol osmi uri zvečer so policisti policijske postaje Brežice, Specializirane enote za nadzor državne meje iz Brežic ter vodniki službenih psov na Čatežu ob Savi prijeli štiri državljane Pakistana, ki so v Slovenijo prišli izven mejnih prehodov. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.