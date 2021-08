V torek več kot 500 okužb, v regiji 47

2h nazaj Oceni true truic

Evo, Ker DL ne " pokriva" teme in vplivnih/ javnih oseb NAŠE REGIJE, fb Polona Kambič, županja Semiča novejša izjava v zvezi z namenskim diskreditacijskim intervjujem novinarja POP TV, ki si ne zasluži omembe imena : Danes mi je novinar POP TV, Danijel Fazlić, postavil številna provokativna vprašanja o mojem pogledu na trenutno situacijo. Izsek, oz., kaj mu je ustrezalo, je že objavil na 24 ur. Želim, da izveste moj celoten odgovor, saj se v njem dotikam tudi tistega, kar ni objavil: "Spoštovani g. Daniel Fazlić, postavili ste mi številna vprašanja. Če ste pogledali moj osebni (ne občinski) Fb profil, ste lahko sami ugotovili moj pogled na situacijo. Naj povzamem še enkrat: Preveliko odgovornost bi sprejela nase, če bi svoje občanke in občane silila, napeljevala, ali kakorkoli usmerjala k »cepljenju« proti koronavirusu. To je namreč korenit/brutalen poseg v telo, zato je to najbolj osebna odločitev vsakega posameznika, o čemer ob tej ustavi in zakonodaji, poudarjam, ne more in ne sme odločati nihče tretji, še najmanj pa župan/županja. Zato tega nisem počela niti nimam namena početi. Veliko manj bi bilo dvomov in strahov, če bi državljanke in državljani dobili odgovore pristojnih na določena vprašanja še preden so se odločili ali bili prisiljeni k cepljenju. Pri tem ste lahko glavni mediji v državi v veliko pomoč, za kar vam bomo državljanke in državljani izjemno hvaležni. Zato predlagam, da povprašate pristojne institucije: - ali so pred cepljenjem vsakega posameznika seznanili z dejstvom, da s prejemom »cepiva« v svoje telo sodeluje v znanstvenem poizkusu kot prostovoljec, pri čemer je možno, da bo namesto »cepiva« dobil placebo, - da bo prejel terapijo oz. vsebino, ki še ni cepivo; cepivo bo postalo šele takrat, ko bo uspešno prestalo celotno pot preizkušanja (še nekaj prihodnjih let) - ali so prostovoljce predhodno povprašali o njihovem zdravstvenem stanju in jim na podlagi tega svetovali »cepivo« določenega proizvajalca ali jim zaradi evidentiranih bolezni »cepljenje« celo odsvetovali - ali so prostovoljce za cepljenje seznanili z neželenimi oz. škodljivimi stranskimi učinki, do katerih lahko pride in do katerih dejansko tudi prihaja, kar vsakodnevno zaznavamo v svojem okolju, če ste pošteni, verjetno tudi vi v vašem okolju. Zakaj delim informacije na svojem Fb profilu? Izključno zato, ker menim, da mora vsak posameznik imeti veliko raznovrstnih informacij, da bi se lahko prav odločil, sploh pa da bi lahko sprejel odločitev o sodelovanju pri terapiji v fazi preizkušanja. Teh informacij pa javni mediji ne predvajate, zato povprečen človek ne more vedeti zanje. To je glavni razlog, pri čemer pa je moje mnenje o situaciji moja osebna pravica kot državljanke, ki mora o vsem zdravo dvomiti, ne le slepo verjeti in tega javno ne razglašam. Osebnih podatkov o mojih sodelavkah in sodelavcih nimam pravice deliti z javnostjo, niti jih sama ne vem, ker so to najobčutljivejše osebne stvari. Tudi svojega zdravstvenega stanja ne nameravam deliti z javnostjo, ker je to moja in samo moja stvar. Vsakršna zloraba je po veljavni zakonodaji o varstvu osebnih podatkov podvržena sankcijam. Ko govorimo o varstvu osebnih podatkov bi bilo zanimivo izvedeti, kje so pristojni na NIJZ in na Ministrstvu za zdravje dobili številne osebne in zdravstvene podatke mnogih državljank in državljanov, katerim so kar na dom poslali letake z nagovarjanjem k cepljenju. Predlagam, da to raziščete, saj bo raziskava mnogo bolj zanimala javnost, kot pa pogled na situacijo s strani neke podeželske županje. Na občini upoštevamo vso veljavno zakonodajo. Tudi ZD Črnomelj smo zaposleni na občini in člani Štaba CZ nudili vso potrebno pomoč in podporo pri izvajanju njihovih nalog v času epidemije. Sodelavki sta pomagali na cepilnem mestu v ZD Črnomelj. Preko spleta in letakov smo občane redno obveščali o aktivnostih ZD Črnomelj, kar si lahko poiščete v arhivu novic in obvestil. Prav tako smo pomagali tudi občanom, če so se obrnili na nas in jim nudili različne oblike pomoči (prevozi, paketi hrane, oskrba z zdravili,…), velikokrat tudi toplo besedo in pozornost. V ostala strokovna vprašanja ne bom posegala, čeprav imam o tem svoje mnenje. Nanje bodo lahko odgovorili le pristojni. Žal pa v večini primerov vedoželjne napotujejo na svoje spletne strani, ne v osebno komunikacijo, ki prinaša določeno odgovornost. Spletna omrežja so polna različnih informacij, zavajajočih in pravilnih. Od vsakega posameznika je odvisno, kako si jih razlaga, kako jih med seboj povezuje in kakšno težo jim daje. Sama menim, da ne gre verjeti niti prevelikim zagovornikom niti prevelikim nasprotnikom. Pomembno je najti svojo lastno pot in vanjo verjeti s svojo srčno energijo. Pri tem pa pridno skrbeti za svoje zdravje in močan imunski sistem z: domačo prehrano, gibanjem, predihavanjem svežega zraka, sončenjem, uživanjem vitamina D, druženjem z ljudmi, ki so ti dragi. Ob vsem tem pa čim manj ali skoraj nič gledanja televizije, ki s svojim programom, sploh v zadnjem času, le vzdržuje strahove v naših mislih, kar pa ne prispeva k zdravju. Postanite televizija dobrih zgodb, pozitivnih primerov, srčnih podvigov in boste tudi vi prispevali k splošnemu dobremu počutju, kljub krizi. Verjamem, da bi to lahko storili ." Polona Kambič