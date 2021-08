V vrtcu Deteljica tudi v novem šolskem letu osem oddelkov

25.8.2021 | 17:20

Foto: Občina Mirna

Mirna - Ob koncu počitnic se je mirnski občinski svet včeraj sešel na 16. redni seji v tem mandatu. Svetniki so največ časa namenili predšolski vzgoji.

Kot pred vsakim šolskim letomje tudi tokrat občinski svet sprejel sklep o oblikovanju oddelkov v vrtcu – v vrtcu Deteljica na Mirni, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Mirna, bo ponovno osem oddelkov, od teh dva ostajata v prostorih osnovne šole, v vrtcu pa bodo oddelki prvega in drugega starostnega obdobja ter kombinirani oddelek.

''Tudi za novo šolsko leto je Vrtec Deteljica prejel toliko vlog, da smo oblikovali osem oddelkov, s čimer smo zagotovili varstvo za vse otroke, ki bodo s septembrom izpolnili pogoj za sprejem v vrtec. Na čakalnem seznamu ostaja trenutno 14 otrok, ki bodo za vstop v vrtec dovolj stari konec tega ali v začetku prihodnjega leta. Tudi zato z ravnateljico šole že usklajujemo možnosti za vzpostavitev devetega oddelka, za katerega pa moramo najprej zagotoviti ustrezen prostor,'' je pojasnila mag. Valerija Jarm, ki je na mirnski občinski upravi zadolžena za družbene dejavnosti.

Ostali sklepi

Člani in članice občinskega sveta so včeraj ponovno odločili, da bo Občina Mirna tudi v prihajajočem šolskem letu zagotavljala denar za prevoze otrok iz neposrednih sosednjih šolskih okolišev osnovnih šol Šentrupert in Gabrovka, ki obiskujejo OŠ Mirna. Za to bo na letni ravni zagotovila do 15 tisoč evrov, odvisno od števila otrok in velikosti vozila, s katerim bodo opravljeni prevozi.

Novost, ki so jo včeraj potrdili tudi na Mirni, je plačilo storitve zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti, ki jo opravlja Komunala Trebnje, ki je izvajalec obvezne gospodarske javne službe. Strošek, ki je za občane mirnske občine določen v višini 195,48 evra, bo Komunali Trebnje plačal naročnik pogreba, ki pa bo sam še vedno izbral izvajalca pogreba.

Občinski svet se je včeraj seznanil tudi z realizacijo proračuna v prvi polovici leta – ta je na prihodkovni strani 36,7-odstotna (1,45 od načrtovanih 3,97 milijona evrov), na odhodkovni strani pa 33,6-odstotna (1,37 od načrtovanih 4,06 milijona evrov). Potrdil je tudi številne elaborate za oblikovanje cen, denimo za izvajanje storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in ravnanja z odpadki, prav tako pa se je strinjal s prevzemom vaškega vodovodnega sistema za naselja Migolica in Migolska Gora, kjer prebivalci doslej niso imeli vzpostavljene javne službe oskrbe s pitno vodo, zato ta ni bila varna in kakovostna. S prevzemom vaškega vodovodnega sistema v last občine bo upravljanje prevzela Komunala Trebnje, ki bo na vodovodne priključke v tamkajšnjih gospodinjstvih namestila tudi vodomere, so še sporočili iz mirnske občine.

M. K.

