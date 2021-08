Expert Plus: Skupaj bodo reševali izzive

25.8.2021 | 19:10

Nataša Hudelja (levo), Boris Markočič in Nataša Ratej so portal Expert Plus junija predstavili v Podjetniškem inkubatorju Bela Krajina, saj je tudi podjetje HRM Business član inkubatorja. Zdaj nadaljujejo z aktivnostmi na področju izbora strokovnjakov.

Črnomelj - Portal Expert Plus omogoča povezovanje strokovnjakov in podjetij, ki potrebujejo ekspertna znanja in izkušnje – Belokranjka Nataša Hudelja, strokovnjakinja na področju razvoja kadrov in vodstvenih veščin, je ena od ustanoviteljic.

V juniju je zaživela spletna platforma Expert plus, katere nosilec je belokranjsko podjetje HRM Business d.o.o., idejni snovalci pa so Nataša Hudelja, Nataša Ratej in Boris Markočič. Portal povezuje strokovnjake in podjetja, ki potrebujejo ekspertna znanja in izkušnje za rešitev konkretnih izzivov v podjetjih oziroma projektih.

“Portal smo ustvarili z željo po povezovanju strokovnjakov z različnih področij, ki imajo bogate izkušnje iz poslovnega sveta ter željo po aktivnem delu tudi po zaključku kariere, s podjetji, ki jim primanjkuje znanja in časa za vpeljavo novih postopkov, reševanja izzivov, jim primanjkuje določenih veščin in znanja, itd.,” pojasnjuje Nataša Hudelja, direktorica podjetja HRM Business in strokovnjakinja na področju razvoja kadrov in vodstvenih veščin. V svoji več kot dvajsetletni karieri na kadrovskem področju je tudi sama v preteklosti že potrebovala pomoč eksperta z nekega drugega področja in kot pravi, jo je takrat navdušila ideja o povezovanju izkušenj različnih generacij.

Prve aktivnosti že v teku

V sklopu povezovanja preko portala Expert Plus naročnik prejme znanje in izkušnje ter pomoč pri reševanju izziva, strokovnjak pa priložnost, da deli svoje znanje in kompetence. “Že kmalu po najavi novo ustanovljene spletne platforme, še pred dopusti, nas je kontaktiralo nekaj ljudi, ki bi se radi vpisali v bazo. Dogovorili smo se, da jih povabimo na pogovore in predstavitve ekspertnih znanj. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje,” pojasnjuje Hudeljeva. “Podjetja vseh velikosti, zlasti pa majhna, nimajo potrebe po kadrih z vsemi znanji, občasno pa za določen projekt potrebujejo eksperta. In tukaj je naša vloga, “ dodaja nekdanja kadrovska direktorica v mednarodnem podjetju Danfoss Compressors.

Pozabili niso niti na mlade

“Projekt ima lahko velik doprinos k temu, da znanje in izkušnje ne gredo v pozabo, da se koristno uporabljajo še naprej, hkrati pa je omogočen prenos na mlajše generacije. Torej gre tudi za demografsko ugoden vpliv in to je za naše obrobno okolje zelo pomembno, saj vemo, da se mladi zadržujejo bolj v središču. Želimo spodbujati podjetništvo pri mladih, ki nimajo izkušenj in še ne znajo predvidevati, na kaj vse morajo biti pozorni in kje so pasti. Vse to in še več obvladujejo naši eksperti.”

Sabina Gosenca