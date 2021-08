FOTO: Iz ognja rešili ovce in obvarovali hišo; padel z lestve in si poškodoval glavo

25.8.2021 | 18:40

Reštanjski požar (več fotografij spodaj v fotogaleriji; foto PGE Krško)

Danes ob 9.22 je v kraju Reštanj v občini Krško gorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGE Krško, PGD Senovo, Mali Kamen in Veliki Kamen so požar na poslopju velikosti 16 x 12 metrov pogasili, iz objekta rešili ovce, kmetijske stroje, z gradbenimi stroji odstranili krmo in uničeno ostrešje.

Krški poklicni gasilci o požaru poročajo nekoliko bolj podobno: ''Ob 09.21 smo bili s strani ReCo Brežice obveščeni, da gori gospodarsko poslopje v kraju Reštanj. Izvozili smo s štirimi gasilci tehničnimi reševalci in tremi vozili, ker smo že med vožnjo na intervencijo opazili večji steber dima, smo aktivirali dodatne sile. Ob prihodu smo opravili hitri ogled požara in ugotovili, da je ogenj že prebil strešno konstrukcijo in se nevarno širi proti stanovanjski hiši. Iz objekta velikosti 18 x 12 m smo najprej rešili 7 ovac, traktor in še nekaj kmetijskih strojev. Obveščeni smo bili, da se v gorečem delu objekta nahaja plinska jeklenka, katero smo iznesli na prosto. Ob pomoči dodatnih gasilcev smo požar omejili in povečini pogasili, ostala sta še dva večja kupa gorečega sena. Dodatno sta bila na mesto požara napotena dva gradbena stroja, ki sta nam pomagala pri odstranitvi sena iz objekta na prosto, kjer smo seno dokončno pogasili, enega je aktiviral ReCO Brežice, drugega pa je poklical lastnik. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Senovo in PGD Veliki Kamen. V intervenciji je skupno sodelovalo 22 gasilcev, PGE Krško (9 gasilcev) s sedmimi vozili, PGD Senovo (10 gasilcev), PGD Veliki Kamen (1 gasilec) in PGD Mali Kamen (2 gasilca). Intervencijo smo zaključili ob 14.35 uri, na mestu intervencije so ostali PDG Senovo in Veliki Kamen, ki bodo izvajali požarno stražo dokler bo potrebno.''

Padel motorist

Ob 12.48 je pri naselju Gornje Prapreče, občina Trebnje, padel motorist in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega na kraju oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom.

Delovna nesreča

Ob 17.13 je v naselju Krmačina, občina Metlika, občan padel z lestve in si pri tem poškodoval glavo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Metliko, od koder ga je posadka s helikopterjem Slovenske vojske, v spremstvu ekipe HNMP Brnik, prepeljala v UKC Ljubljana.

Da dež ne bo presenetil ...

Ob 12.44 so v Dobravo, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto odpeljali protipoplavne vreče, napolnjene s peskom. Vreče so pripravljene za primer obilnejših padavin.

