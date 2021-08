Častni občan prvič dobi umetnino. Ta brez šentjernejskih atributov.

26.8.2021 | 07:40

Izbrano umetniško delo Primoža Puglja bo nagrada za vsakega častnega občana občine Šentjernej. Tako je odločila strokovna komisija in na koncu občinski svet.

Pomislek je izrazil le Janez Selak (prvi z leve).

Šentjernej - V soboto bodo na slavnostni seji občinskega sveta Občine Šentjernej spet podeljevali občinska priznanja.

Letos bo častni občan Občine Šentjernej prvič dobil v zahvalo umetniško delo, ne le plakete. To bo, po odločitvi občinskega sveta, umetnina Primoža Puglja in sicer plastika iz brona, ki ponazarja »občana«.

Kot pove župan Jože Simončič, je občina šla v razpis, k sodelovanju so povabili umetnike za predloge male plastike - skulpture. Odzvali so se trije priznani slovenski kiparji: Boštjan Drinovec, Dragica Čadež Lapajne in Primož Pugelj.

Strokovna komisija – sestavljali so jo akademski slikarji Mojca Lampe Kajtna, Simon Kajtna in Jožica Medle, častni občan Šentjerneja Janez Kuhelj in predsednica Komisije za nagrade in priznanja v OS Marjetka Rangus – je izbrala Pugljevega »občana«, ki, kot pravijo v obrazložitvi, poudarja človeški obraz in simbolizira pomembnost vsakega posameznika.

Svetniki so soglasno potrdili izbrani predlog in poudarili, da je prav, da je župan naredil ta korak in da umetnina sodi k častnemu nazivu, se pa je oglasil podžupan Janez Selak in pripomnil, da izbrana skulptura nima kakega šentjernejskega atributa. »Ta umetnina bi sodila pravzaprav v vsako občino,« je dejal. Ostala dva predloga sta to namreč imela: eden je simboliziral znamenitega šentjernejskega petelina, drugi je spominjal na lončarsko tradicijo šentjernejske doline.

O temi in razpravi na občinskem svetu si preberite več v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

