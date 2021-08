Sinoči gorele smeti in podrast

26.8.2021 | 07:05

Sinočnji ogenj ob progi v Šegovi ulici (foto: PGD Šmihel)

Sinoči ob 21.38 je v bližini naselja Kerinov grm v občini Krško gorel odpadni material. Požar na površini okoli štirideset kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško in preprečili širjenje požara na obdelovalne površine in gozd.

Ob 20.18 so v Prapreški ulici v naselju Otočec, občina Novo mesto, na divjem odlagališču gorele smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar pogasili.

Ob 20.57 je v Šegovi ulici v Novem mestu ob železniški progi gorel kup suhega lesa, podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli deset kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVINEK,

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA 1981,

- od 10:00 do 13:30 odjemalcem, oskrbovanim iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU 1989,

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA na izvodu POLICIJA, AVTOMEHANIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:30 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RN BREZJE, TP FERUM, TP HUDO NM,

- od 10:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG, TP SODIŠČE NM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA na izvodu HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.