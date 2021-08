S CBD produkti proti nespečnosti

26.8.2021 | 08:30

Uporaba CBD izdelkov vam dokazano lahko pomaga pri boljšem spancu. Kanabidiol, znan pod kratico CBD, je eden od glavnih kanabinoidov v rastlini konoplji. Kanabinoidi delujejo na endokanabinoidni sistem, ki telesu pomaga vzdrževati stanje ravnovesja in stabilnosti oziroma homeostaze.

V nasprotju s tetrahidrokanabinolom (THC) CBD ni psihoaktiven, kar pomeni, da vas ne bo opijal. Namesto tega se lahko uporablja za različne zdravstvene namene, na primer za zmanjševanje napadov pri osebah z epilepsijo in lajšanje bolečin pri različnih bolezenskih stanjih tako ljudi kot tudi živali. Nekatere raziskave in neuradni dokazi kažejo, da lahko CBD pomaga tudi pri dobrem spancu. V nadaljevanju opisujemo, kaj je dobro vedeti o uporabi CBD kapljic ter CBD smole za boljši in čvrstejši spanec.

Znanstvene raziskave o CBD in njegovem učinku na spanje

Da bi razumeli, ali lahko CBD izboljša spanje, moramo najprej razumeti, kaj je vzrok slabega spanja. Veliko stvari in dejavnikov lahko povzroči, da slabo spite, najpogostejši dejavniki nespečnosti so:

- duševne motnje, kot so anksioznost, posttravmatska stresna motnja (PTSM) in depresija,

- zdravila, ki spreminjajo cikel spanja in budnosti,

- telesna stanja, kot so kronične bolečine in sindrom nemirnih nog,

- kofein, zlasti če ga zaužijete pozno v dnevu,

- okoljski dejavniki, kot so glasni zvoki ali neudobna postelja in še mnogi drugi.

Če je vaša nespečnost posledica zunanjih dejavnikov ali sorodnih stanj, vam lahko CBD dokazano pomaga pri odpravljanju vzrokov nespečnosti.

Konopljina smola - pasta

Kako CBD izboljša naš spanec in kako ga uporabiti?

Tudi študije, ki ugotavljajo, da lahko uživanje CBD izboljša spanje, ne povedo venomer popolnoma jasno, zakaj je temu tako. Večina študij poudarja, da potrebujemo še več raziskav o CBD, preden v celoti razumemo, kako vpliva na naše spanje, dokazano pa je to, da so učinki pozitivni, saj so z uporabo CBD izdelkov bili odpravljeni temeljni vzroki nespečnosti.

CBD lahko zaužijete na več načinov. Na voljo je v več različnih oblikah, kot so koncentrati, tablete in kapsule, jedilne tablete, kot so žvečilni gumiji, CBD kapljice oz. olja in tinkture in CBD smola. Vse o omenjenih produktih si lahko preberete na spletni strani spletne trgovine cbd-slovenija.si/.

Zadosten in priporočljiv odmerek

Odmerek CBD kapljic ali CBD smole v obliki paste, ki jo uporabljate, in čas, ko izdelek jemljete, sta odvisna od številnih dejavnikov. Na delovanje CBD vplivajo vaša telesna teža, telesni gradniki in narava vaših težav s spanjem. Kar deluje pri nekaterih ljudeh, morda ne bo delovalo pri drugih in enako je z veličino odmerka.

V večini kliničnih preskušanj o CBD in spanju so udeleženci prejemali od 25 mg do 1500 mg CBD na dan. Priporočljivo je začeti z majhnim odmerkom in ga postopoma povečevati, dokler ne najdete odmerka, ki vam ustreza. Veliko raziskav o CBD, tesnobi in spanju ugotavlja, da številni bolniki ne opazijo takojšnje razlike. V študiji iz leta 2019 je bilo ugotovljeno, da so udeleženci potrebovali približno mesec dni, da so opazili razliko. Zato bodite potrpežljivi in ne pozabite, da je malo verjetno, da boste dobili takojšnje rezultate, saj se mora telo privaditi na nov produkt, ki ga sprejema.

Neželeni učinki

Ugotovljeno je bilo, da gre z uporabo tovrstnih izdelkov za razmeroma varno zdravljenje, neželeni učinki pa so razmeroma redki. Kljub temu se lahko pojavijo nekateri manjši neželeni učinki.

Čeprav je CBD na splošno varen, je študija iz leta 2019, opravljena na miših, sprožila manjšo zaskrbljenost zaradi možnosti, da bi CBD lahko povzročil poškodbe jeter. CBD lahko deluje tudi na druga zdravila, ki jih jemljete, zato se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom. vsebnost koncentrata konoplje ter ostalih sestavin v CBD smoli in CBD kapljicah so natančno opisani na strani slovenske spletne trgovine cbd-slovenija.si/.

Pred uporabo CBD se posvetujte s svojim zdravnikom

Preden začnete jemati kakršne koli dodatke ali zdravila, tudi CBD kapljice ali CBD smolo, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Strokovnjak je namreč najbolje usposobljen, da vam na podlagi vaših posebnih okoliščin pove, kako uporabiti CBD za izboljšanje spanja.

Nespečnost je zelo pogosta bolezen in zdravniki običajno najprej priporočajo spremembe vedenja posameznika, včasih še v kombinaciji z zdravili na recept. Ker se veliko ljudi skuša izogniti zdravilom, posegajo po alternativnih in naravnih metodah medicine, tako poskušajo težave s spanjem lajšati in ozdraviti s CBD. Dokazano je, da je jemanje CBD na splošno varno, čeprav so strokovnjaki mnenja, naj njegova uporaba ne bo na zelo dolge proge – le za resnično lajšanje in zdravljenje bolezni in ne zgolj za vsakodnevno preventivo.

