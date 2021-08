Sekali (tuja) drevesa, kradli kolo, čevlje in denar

26.8.2021 | 09:25

Denar so ukradli iz podjetja na novomeški Seidlovi cesti. Mogoče bi še kaj, pa jih je pregnal alarm ... (simbolna slika; Profimedia)

Neznanci so v Krakovem v zadnjih štirinajstih dneh posekali pet dreves gabra in bukve ter lastnikom naredili za okoli tristo evrov škode.

Na Biču so iz torka na sredo odpeljali moško gorsko kolo, vredno okoli osemsto evrov. Policisti so v sredo popoldne prišli do dvajsetletnega osumljenca in mu zasegli kolo ter ga vrnili lastniku.

Zvečer so policiste klicali v trgovino v Novem mestu, kjer so pri pregledu videonadzornega sistema odkrili tatvino čevljev v vrednosti petdeset evrov. Policisti storilca še iščejo.

V noči na četrtek so neznanci vlomili v poslovne prostore podjetja na Seidlovi cesti v Novem mestu. Odnesli so nekaj malega denarja, za kaj več pa niso imeli časa, saj ji je pregnal alarm.

Prometna varnost

V Gornjih Praprečah so trebanjski policisti včeraj opoldne obravnavali prometno nesrečo voznika kolesa z motorjem. Po prvih ugotovitvah ogleda je 58-letnik peljal preblizu desnega roba vozišča in zaradi tega padel. V bolnišnici so njegove poškodbe opredelili kot hude. Prisotnosti alkohola policisti niso zaznali.

Novomeški policisti so dopoldne ustavili 26-letnika z okolice Krškega. Ugotovili so, da nima vozniškega dovoljenja, zato so mu osebni avtomobil zasegli.

Zalotili šest Irancev

Brežiški policisti obravnavajo šest državljanov Irana, ki so jih domačini zalotili v Piršenbregu. Postopki s tujci, ki so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov, še niso zaključeni.

M. K.