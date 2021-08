280-kilogramskega tuna bo kuhar Yoshy pripravljal pred vašimi očmi

26.8.2021 | 13:10

Kuharja Damjan Fink in Yasushi sta že uskljajen tandem. (foto: L. M.)

Takole so poklicni gasilci iz Novega mesta pomagali pri transportu tuna velikana v restavracijo Fink v Irči vasi.

Tuna steak z bučnim cvetom (foto: osebni arhiv)

Novo mesto - Na ribe prisega priznani dolenjski kuhar Damjan Fink z ženo Tanjo. Na njihovem jedilniku so tako v Hiši Fink v Irči vasi pri Novem mestu kot v Fink@Situli v centru dolenjske prestolnice vedno na voljo: brancin, mečarica, losos, kalamari …

V mesecu avgustu pa so pri njih mnogi gostje lahko okusili še nekaj posebnega - velikanskega tuna, ki ga je v hrvaškem morju ujel ribič Robert Renninger. Riba velikanka je tehtala kar 280 kilogramov žive teže, očiščena 40 kilogramov manj, dolga je bila skoraj dva metra in pol.

»Z ribičem Robertom Reninngerjem sva že sodelovala in ko me je poklical in prvemu ponudil velikanskega tuna, sem priložnost zgrabil z obema rokama. Tak ulov se ribiču zgodi enkrat v življenju, mnogim nikoli,« pove Damjan Fink.

Tuna velikana so pripeljali v Novo mesto. Že dostava je bila nekaj posebnega. Pomagati so morali novomeški poklicni gasilci in akcija je bila spektakularna, da so ribo iz avta spravili na mizo.

Tuna je bilo treba seveda primerno in pozorno pripraviti za uporabo, razrezati ter shraniti, pri čemer je treba omeniti pomoč kuharskega mojstra Yoshija, ki prihaja z Japonske. Poskrbi, da gostje dobijo res izvrstne jedi iz tuna.

Prav jutri bodo lahko v sklopu festivala vin na Glavnem trgu lahko uživali v restavraciji Fink@Situla na vrtu, kjer jim bo japonski mojster v živo (za 32 evrov) pripravljal vse jedi iz tune, ki jih bodo seveda nato okušali. Nekaj mest je še prostih.

Sicer pa si lahko več o ulovu velikanskega tuna, o razkosanju in shranjevanju, ter seveda o jedeh, ki jih pripravljajo v Finkovih restavracijah iz njega, lahko preberete v prilogi Živa Dolenjskega lista prihodnji teden.

L. Markelj, foto: L. M., osebni arhiv Finkovih

