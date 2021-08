Spravili so se nad spomenik, a zvezda je trdovratna - še vedno je na svojem mestu

26.8.2021 | 12:00

Spomenik še stoji ...

... in tudi zvezda je na svojem mestu, a škoda je bila narejena (foto: ZB Straža)

Dolenja Straža - Združenje borcev za vrednote NOB Straža je tudi letos nadaljevalo obnovo spomenikov NOB na območju straške občine. Pod budnim očesom Zavoda za spomeniško varstvo Novo mesto so s skupnimi močmi občine in predanih prostovoljcev obnovili spomenik 23. padlim talcem in žrtvam med 2. svetovno vojno z območja Dolenje Straže. Spomenik je delo arhitekta Toneta Valentinčiča.

''Pa vendar se je našel nekdo, ki v mislih brodi po sovraštvu zaostalega bratomornega pobijanja med vojno, in je v slepem besu skušal odstraniti s spomenika zvezdo,'' pa so nam včeraj sporočili iz ZB Straža. Namera mu sicer ni uspela, zvezda je ostala, nekoliko zvita in obrnjena, a tam, kjer mora biti. Podpredsednik ZB Straža Branko Đukić meni, da je neznani storilec očitno močan ali pa močno sovražno nastrojen, saj je ob svojem nečednem početju puljenja zvezde z ležišča močno poškodoval temelj pokončnega spomenika, tako da ga bo potrebno dodatno utrditi in zavarovati. Poškodovana so tudi vrata na kovinski ograji, ki je bila postavljena nedavno.

''Spraviti se nad spomenik je nagnusno in zavržno dejanje, nedostojno občana naše občine. Naše sporočilo je, da ne pogrevajte sovraštva in ne podpihujte že ugasnjene iskre maščevanja,'' ob tem še sporočajo iz ZB Straža.

M. K.