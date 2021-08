Pred začetkom šolskega leta - Da ne bi spet kmalu zapirali šol!

Novo mesto/Brežice - Pred vrati je 1. september, začetek novega šolskega leta. To naj bi se začelo tako, kot se je prejšnje končalo – po modelu B, kar pomeni z vsemi učenci in dijaki pri pouku. Organizirani naj bi bili mehurčki, samotestiranje, ostaja nošenje mask, prezračevanje … Kako je s pripravami na šolanje v OŠ Grm, v Šolskem centru Novo mesto in na Gimnaziji Brežice - smo se pozanimali in zapisali v današnji novi, tiskani Dolenjski list ...

Da bi zagotavljali varno učno okolje, bo treba v šolah upoštevati vse ukrepe stroke, med drugim tudi testiranje. Do 6. septembra bo za necepljene ali prebolevnike dovolj, da se testirajo enkrat tedensko s testom HAT. To naj bi preverjal ravnatelj oziroma za preverjanje nekoga pooblastil. Potem sledi samotestiranje.

Poleg necepljenih zaposlenih se bodo morali od 1. septembra samotestirati tudi učenci tretje triade osnovnih šol in dijaki, ki naj bi se testirali doma. Hitre teste bodo lahko dvignili v lekarnah s svojo zdravstveno kartico. Stroške testiranja bo tako šolarjem kot izvajalcem vzgoje in izobraževanja krila država.

V učilnicah bodo morali učenci tretje triade osnovnih šol in dijaki kot v preteklem šolskem letu nositi maske.

OŠ GRM: PRIPRAVLJENI NA VSE

Zdenka Mahnič, ravnateljica OŠ Grm, ene večjih novomeških osnovnih šol, v katero je letos vpisanih 833 učencev: »Zavedamo se, da bo novo šolsko leto zahtevalo veliko prilagajanja, a bomo zmogli. Šolo namreč sestavlja res dober strokovni kader, vajen sodelovanja, prilagajanja, iskanja novih poti za poučevanje in ohranjanje stikov z učenci ter starši. Izzive rešujemo sproti in skupaj, kar je najpomembnejše.«

Kolikšna je precepljenost med več kot sto zaposlenimi na šoli, Mahničevi za zdaj ni znano, saj še nima podatkov o cepljenju med dopustom.

Po sedaj veljavnem odloku se zaposleni, ki niso cepljeni, in prebolevniki, testirajo enkrat tedensko. Na OŠ Grm so to organizirali v šolskih prostorih, izvajalec je Medicinski center Krka.

ŠOLSKI CENTER: VELIKO CEPLJENIH

Šolski center Novo mesto, v okviru katerega deluje več šol, bo v letošnjem šolskem letu vpisanih 3367 učencev, kar je 140 več kot lani.

Kot pove direktor centra dr. Matej Forjan, razen nejasnosti okrog testiranja zaposlenih, dijakov in študentov drugih nerešenih vprašanj nimajo.

Od zaposlenih na šolskem centru je polno cepljenih 65 odstotkov, trenutno veljavno potrdilo o prebolelosti imajo trije odstotki zaposlenih. Nekateri so bili za zdaj cepljeni le s prvim odmerkom cepiva, kar pomeni, da skoraj 70 odstotkov vseh zaposlenih izpolnjuje pogoj PCT.

GIMNAZIJA BREŽICE: PCT NE BO TEŽAVA

Gimnazijo Brežice bo letos obiskovalo 105 dijakov.

»Mislim, da tako za dijake kot tudi za zaposlene izpolnjevanje pogoja PCT ne bo predstavljalo večjih težav. Strinjam se s predlogom, da se tisti, ki vstopa v šolski prostor, enkrat tedensko testira, če ni cepljen ali prebolevnik, stroške pa naj krije državni proračun,« meni ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof.

Na šoli je cepljenih 80 odstotkov zaposlenih, pri cepljenju pa ravnatelj zagovarja, da je to svobodna odločitev vsakogar.

