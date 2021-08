FOTO: Trebnje dobilo prva parkomata

26.8.2021 | 14:20

Redarji bodo od prvega septembra preverjali in opozarjali na nov parkirni režim v središču Trebnjega. Na sliki vodja Skupne občinske uprave občin Dolenjske Brigita Železnik.

Trebnje - V Trebnjem so danes postavili prva parkomata, kajti od prvega septembra naprej bodo nekatera javna parkirišča v središču mesta plačljiva. Že dolgo časa si namreč prizadevajo središče Trebnjega, ki je predvsem ob delavnikih dopoldne preplavljeno za avtomobili, razbremeniti mirujočega prometa.

Parkomata so namestili na parkirišču pred občinsko stavbo in na Jurčičevi cesti. V naslednjih dneh bodo postavili še informativne table. »Nov režim parkiranja bo uveden s 1. septembrom. V septembru kršiteljem ob storitvi prvega prekrška ne bomo izrekli sankcije, temveč jih bomo le opozorili na nov režim parkiranja. Po prvem opozorilu pa lahko pričakujete tudi sankcijo,« pravi župan Alojzij Kastelic, ki pri uvajanju novega parkirnega režima občane prosi za strpnost, da skupaj naredijo mesto Trebnje prijaznejše za prebivalce in obiskovalce. Po novem bodo plačljiva javna parkirišča pred in za občinsko stavbo, pred pošto na Golievem trgu, na Cankarjevi in Jurčičevi ulici, na Gubčevi cesti ter pri Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje. Mogoč bo tudi tudi nakup mesečne, polletne in letne dovolilnice

»Vsa evropska mesta poskušajo regulirati promet, še posebej v centrih. Občina Trebnje bo v prihodnjih mesecih in letih pridobila nove izkušnje na področju mirujočega prometa, mobilnosti in parkiranja. Na podlagi teh izkušenj bomo razvili novo prijaznejšo mobilnost in lepše mesto. Zato pa potrebujemo tudi vaše sodelovanje, drage občanke in občani. Prosim vas, da se za dve minuti hoda premaknete iz cone udobja,« je župan zapisal na spletni strani občine.

Občani bodo še naprej imeli možnost, da avtomobile brezplačno pustijo na območju ob železnici, kjer je imela Komunala Trebnje prej svoje skladiščne prostore. Od tam je približno tri minute hoje do občine ali zdravstvenega doma

Denar od pobranih parkirnin bodo namenili za izboljšanje oz. urejanje parkirnih površin in druge javne infrastrukture po občini.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija

















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Matej83 Na njenem mestu se ne bi tako ponosno slikaril poleg avtomatov. Na sliki bi moral biti župan in to bi bila njegova spominska fotografija, ker ne vem kako bodo to sprejeli občani. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Matej83 Žalostno ,da na istem mestu kot je pred nekaj leti stalo drevo sedaj stoji parkomat! Preglej samo prijavljene komentatorje